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4 июня • обновлено в 02:38
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Украину накроют грозы: какие регионы обойдет плохая погода

1.3т
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Погода в большинстве регионов Украины в четверг, 4 июня, будет дождливой. Ожидаются грозы и +17...+19 градусов тепла днем.

В Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму осадков не предвидится. Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Иллюстрация

Иллюстрация

На западе страны может быть немного прохладнее – от +16 градусов. На востоке и юге, как прогнозируют синоптики, воздух прогреется больше – от +18 до +21 (в Луганской области +22) градусов днем.

Ночью температура в среднем по стране от 7 до 9 тепла. В Киеве ожидается +17...+19 градусов, гроза.

Украину накроют грозы: какие регионы обойдет плохая погода

meteo.gov.ua

Украину накроют грозы: какие регионы обойдет плохая погода

meteo.gov.ua

Украину накроют грозы: какие регионы обойдет плохая погода

meteo.gov.ua

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Погода в Киеве Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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