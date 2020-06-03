Украину накроют грозы: какие регионы обойдет плохая погода

Погода в большинстве регионов Украины в четверг, 4 июня, будет дождливой. Ожидаются грозы и +17...+19 градусов тепла днем.
В Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму осадков не предвидится. Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра.
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На западе страны может быть немного прохладнее – от +16 градусов. На востоке и юге, как прогнозируют синоптики, воздух прогреется больше – от +18 до +21 (в Луганской области +22) градусов днем.
Ночью температура в среднем по стране от 7 до 9 тепла. В Киеве ожидается +17...+19 градусов, гроза.
meteo.gov.ua
meteo.gov.ua
meteo.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что жара придет в Украину уже в начале июня, лето будет знойным и горячим, но не без дождей. Зато зимой снега мы можем больше не увидеть.
Ученые отмечают, что на Земле неумолимо изменяется климат.
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