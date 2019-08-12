Погода в Полтаве: прогноз на 12-18 августа

Погода в Полтаве с 12 по 18 августа будет жаркой. Синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру воздуха от 25 до 31 градуса выше нуля.
В конце недели, в субботу, Полтаву ожидает сильная гроза. Но в остальные дни синоптики не прогнозируют осадков.
12 августа – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Полтаве с 12 по 18 августа.
Прогноз погоды в Полтаве
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Полтаве
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Полтаве
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Полтаве
Meteo.ua
Прогноз погоды в Полтаве
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".
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