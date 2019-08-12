Погода в Полтаве: прогноз на 12-18 августа

Погода в Полтаве с 12 по 18 августа будет жаркой. Синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру воздуха от 25 до 31 градуса выше нуля.

В конце недели, в субботу, Полтаву ожидает сильная гроза. Но в остальные дни синоптики не прогнозируют осадков.

12 августа – прогноз погоды от ObozTV

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Полтаве с 12 по 18 августа.

Прогноз погоды в Полтаве Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Полтаве Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Полтаве Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Полтаве Meteo.ua

Прогноз погоды в Полтаве Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".

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