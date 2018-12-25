Погода в новогоднюю ночь: синоптик дала прогноз по Украине

На Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января, на территории Украины ожидается не очень холодная погода и осадки.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха днем 1 января прогнозируется от 0 до +1 градуса.

"Хроника прогноза на новогоднюю ночь: пока в прогнозе остается доминирование осадков, без снега не останемся. Морозец незначительный ночью", — написала она.

Meteoprog

Ранее синоптики прогнозировали, что в предновогодний период ситуация с погодой не будет отличаться от ноябрьской: Украину ожидают постоянные колебания температур.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

Читайте также на OBOZREVATEL прогноз погоды на рождественские праздники в Украине и других европейских странах.