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Погода в новогоднюю ночь: синоптик дала прогноз по Украине

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На Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января, на территории Украины ожидается не очень холодная погода и осадки.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха днем 1 января прогнозируется от 0 до +1 градуса.

"Хроника прогноза на новогоднюю ночь: пока в прогнозе остается доминирование осадков, без снега не останемся. Морозец незначительный ночью", — написала она.

Погода в новогоднюю ночь: синоптик дала прогноз по Украине

Meteoprog

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Ранее синоптики прогнозировали, что в предновогодний период ситуация с погодой не будет отличаться от ноябрьской: Украину ожидают постоянные колебания температур.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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