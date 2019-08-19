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Погода в Харькове: прогноз на 19-25 августа

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Погода в Харькове с 19 по 25 августа будет жаркой. Синоптики уверены, что всю неделю дневная температура воздуха будет колебаться в районе 26-32 градусов.

Вторая половина недели будет облачной, но на День независимости, в субботу 24 августа, облака разойдутся.

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19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Харькове с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

sinoptik.ua

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

gismeteo.ua

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

meteoprog.ua

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

meteo.ua

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Погода в Харькове" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в Харькове Прогноз погоды
Место
Украина Харьков
Тег
погода
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