Погода в Харькове: прогноз на 19-25 августа

Погода в Харькове с 19 по 25 августа будет жаркой. Синоптики уверены, что всю неделю дневная температура воздуха будет колебаться в районе 26-32 градусов.

Вторая половина недели будет облачной, но на День независимости, в субботу 24 августа, облака разойдутся.

19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Харькове с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Харькове sinoptik.ua

Прогноз погоды в Харькове gismeteo.ua

Прогноз погоды в Харькове meteoprog.ua

Прогноз погоды в Харькове meteo.ua

Прогноз погоды в Харькове accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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