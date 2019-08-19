Погода в Харькове: прогноз на 19-25 августа

Погода в Харькове с 19 по 25 августа будет жаркой. Синоптики уверены, что всю неделю дневная температура воздуха будет колебаться в районе 26-32 градусов.
Вторая половина недели будет облачной, но на День независимости, в субботу 24 августа, облака разойдутся.
19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Харькове с 19 по 25 августа.
Прогноз погоды в Харькове
sinoptik.ua
Прогноз погоды в Харькове
gismeteo.ua
Прогноз погоды в Харькове
meteoprog.ua
Прогноз погоды в Харькове
meteo.ua
Прогноз погоды в Харькове
accuweather.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.
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