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1 апреля • обновлено в 15:56
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Погода в апреле 2020 в Украине: появился точный прогноз на месяц

1.1т
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Погода в Украине в апреле 2020 года ожидается достаточно теплая. Количество прогнозируемых осадков находится в рамках средних многолетних значений.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В частности, средняя месячная температура на большей части территории нашей страны предполагается +10..+12°, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений

Вместе с тем, в горах предполагается +6..+7º. Месячное количество осадков предполагается 24-50 мм, в горных районах 55-82 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Погода в апреле 2020 в Украине: появился точный прогноз на месяц

pixabay.com

Отметим, что ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух сообщала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

Кроме того, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, первая неделя апреля будет солнечной, но прохладной. Потом украинцев ждут обильные дожди. Холодно и сыро будет до самой Пасхи.

Также, как уточнил начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань, температурный максимум апреля составит +24º.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года в Киеве будет довольно тепло, впрочем, часто будут идти дожди. В основном температура днем будет достигать +10...+12 градусов.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
погода
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