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6 апреля • обновлено в 12:12
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Погода на Благовещенье в Украине: будет по-летнему тепло

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На Благовещение во вторник, 7 апреля, в Украине будет солнечная и теплая погода.

Воздух прогреется до +20. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

  • По всей стране время от времени будет наблюдаться незначительная облачность.

  • На большей части территорий ночью все еще сохранятся минимальные заморозки -1.

  • Теплее всего будет на западе Украины. Именно там ожидается +19...+20.

  • Центр, восток, юг и север ожидают +11...+17 днем.

Погода на Благовещенье в Украине: будет по-летнему тепло

Погода на Благовещенье в Украине: будет по-летнему тепло

В западных регионах будет максимально тепло. В Закарпатской, Львовской и Волынской областях столбики термометров покажут +19...+20. В остальных областях – на несколько отметок ниже.

Погода в Украине 7 апреля

Погода в Украине 7 апреля

Скриншот

В Житомирской и Винницкой областях ожидается до +17. Аналогично и на Киевщине.

В центральных регионах – Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях – будет прохладнее – до +15. Такую же температуру покажут столбики термометров и на севере страны.

В восточных и южных областях прогнозируют от +10 до +15 днем. Минимальная температура до - 2 ожидается на Луганщине.

Погода в Киеве 7 апреля

Погода в Киеве 7 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог Илья Яременко предупредил, что изменения климата в Украине могут привести к поднятию уровня моря и затоплению территорий на юге страны.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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