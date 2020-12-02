На Закарпатье в ДТП с фурой погибла семья с юными футболистами: подробности трагедии

На Закарпатье на трассе Киев-Чоп произошла авария, в результате которой погибли пять человек, члены одной семьи. Среди жертв – братья Евгений и Александр Кудря, 13-летние футболисты ФК "Соколята".

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Жуткая авария произошла в понедельник, 30 ноября, примерно в 13:30 около села Лалово. По предварительным данным полиции, ВАЗ, в котором были подростки, выехал на встречную полосу. Где и столкнулся с фурой SCANIA. Удар был такой силы, что от легковушки практически ничего не осталось.

Спасателями пришлось с помощью специальных инструментов доставать тела. Четверо человек скончались на месте, еще один подросток умер в больнице.

За рулем ВАЗа находился 65-летний водитель, дедушка Жени и Саши Кудри. Помимо него также погибли мама братьев и их отчим.

Раньше братья увлекались карате, занимались в секции у тренера Романа Маслыгана. Он же в последнее время вел уроки физкультуры в школе №1 в Мукачево, где и учились подростки. На своей страничке бывший тренер написал, что в последний раз видел ребят на уроке, когда они играли в футбол.

Последние два года братья-двойняшки Женя и Саша играли в футбольном клубе "Соколята" в Мукачево.

Как рассказали нам в самом клубе, это были два очень скромных парня. "Им приходилось в жизни очень нелегко. Мама тяжело работала, у нее был магазин, где она торговала одеждой. Тренер им всегда говорил, что ребята старайтесь, играйте. Это ваше будущее. Вы же видите, как непросто живется вашей маме. Но она для вас старается. И они слушали", – говорят в клубе.

Накануне гибели браться участвовали в футбольном турнире, который проходил в Тячеве. Сыграли "Соколята" хорошо, тренер похвалил Сашу и Женю за отличную игру. После соревнований все возвращались домой на автобусе.

Мама мальчиков позвонила тренеру и попросила высадить сыновей на контрольном посту недалеко от Хуста, оттуда их забрал дедушка и они поехали в село. А уже в понедельник они возвращались в Мукачево. Нужно было идти в школу, да и должна была быть тренировка.

Но в тот день братья на тренировку так и не пришли. Тренер несколько раз им звонил, но трубку так никто и не взял. Решили, что, наверное, задержались в селе у бабушки с дедушкой.

Но и во вторник их не было. Тренер ничего не знал пока на занятия не пришел одноклассник мальчиков. Он плакал и сказал, что Саня и Женька разбились. Для самого тренера это тоже стало ударом, ведь он воспитывал их с нуля и переживал за каждого как за собственного ребенка.

Сейчас в полиции расследуют обстоятельства аварии. Жители Закарпатья в комментариях пишут, что на этом участке дороги ДТП не редкость. Некоторые считают, что и грузовики тут превышают скорость, трасса-то международная, и движение оживленное. Но причины аварии должны назвать следователи.