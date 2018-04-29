"Это невероятно!" Как лучшие студенты Украины набирались опыта в Дубае

Если бы нужно было охарактеризовать Дубай всего одним-двумя словами, это было бы "строительная площадка". Где бы вы не встали, что бы не пытались сфотографировать на улице - в кадр всегда попадет строительный кран. И сложно поверить, что еще 40-50 лет назад на месте культовых небоскребов, торговых центров и шикарных отелей была пустыня с крохотными бедуинскими поселениями и рыбацкими деревушками.

Сегодня Дубай по праву считается самым прогрессивным городом в мире. Осознавая, что запасы нефти рано или поздно закончатся, правительство ОАЭ решило вкладывать в туризм и недвижимость. Именно здесь развернулись стройки века, которые бьют рекорды высоты и роскоши, поражая воображение даже закоренелых скептиков.

Попасть в мекку мировой архитектуры и сравнить сухую теорию с практикой в конце апреля посчастливилось лучшим студентам Украины. 35 ребят смогли увидеть новейшие достижения известных архитекторов благодаря победе в конкурсе "Архитектор 2018" и акции "Хитовый архитектор" от благотворительного фонда Бориса Колесникова.

Кроме захватывающих лекций и мастер-классов, студентов ждали познавательные экскурсии по достопримечательностям Дубая, о которых ранее рассказывали на парах. Самое высокое здание в мире, уникальные искусственные острова, танцующие фонтаны, новомодные бизнес- и дизайнерский кварталы - лишь малая часть того, что удалось увидеть ребятам за три дня.

"Это невероятная возможность посетить такой город. Посмотреть архитектурные вещи, о которых мы наслышаны с первого курса, которые нам показывали, рассказывали, мы этим вдохновлялись в своих работах. Теперь мы можем это увидеть воочию! Непередаваемые ощущения! Походить по улицам с высотками и посмотреть, как это выглядит не на фото, а с уровня человека. Все очень аккуратно и качественно сделано!" - говорит студентка Донбасской национальной академии строительства и архитектуры из Краматорска Юлия Лахонько.

Все как один, студенты признаются: больше всего эмоций у них вызвало поднятие на смотровые площадки самого высокого небоскреба мира - Бурдж-Халифа, которые находятся на 124 и 125 этажах. Здание сразу планировалось как самое высокое в мире, но его проектная высота (828 метров) до последнего держалась в тайне - чтобы можно было внести корректировки, если вдруг появятся конкуренты. Бурдж-Халифа - это "город в городе" со своими газонами, парками, офисами и ресторанами.

"Бурдж-Халифа - это самое невероятное, что я видела в жизни!" - поделилась с "Обозревателем" студентка Киевского национального университета строительства и архитектуры Алена Трончук.

Леонида Хилюка из Национального университета водного хозяйства и природопользования поразила высота сооружения: "Вид, который открывается со смотровой площадки, нереально передать словами! Весь город - как на ладони!"

На втором месте по впечатлениям у юных архитекторов оказались искусственные Острова Пальм, которые уже окрестили восьмым чудом света. Название произошло от их формы: сверху они напоминают три пальмы.

Идея создания насыпных островов возникла в конце 90-х годов, когда пригодная для застройки часть 72-километровой береговой линии Дубая была уже занята, а количество туристов и желающих купить здесь недвижимость неуклонно росло. Так появилась Пальма Джумейра - самый маленький и самый оригинальный из островов. Там размещены шикарные виллы, квартиры, торговые центры, рестораны и парки. Потом началось строительство Пальма Джебель Али и Пальма Дейра, которое продолжается и по сей день.

"Меня очень удивил ландшафтный дизайн Пальма Джумейра и ее немного больших копий. Это то, что человечество не ожидало увидеть: что из моря можно сделать сушу, а сушу можно превратить в такой ландшафтный комплекс, где будут жить люди. Мы привыкли строить на суше, причем медленными темпами, а тут за несколько лет вырастают высотки, новые комплексы! И когда проезжаешь через ту же Пальма Джумейра, действительно удивляешься, что только недавно здесь была просто вода!" - не сдерживая эмоций, рассказывает Юлия Шаргородская из Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

Приятным бонусом для молодых архитекторов стала поездка на монорельсе, которая соединяет Пальма Джумейра с материком. Протяженность монорельсовой линии - 5,5 км, а весь путь занимает пять минут. Как и в метро Дубая, поезда ходят четко по расписанию и без машинистов. Линия начинается на материке у самого основания ствола пальмы и доходит до ее вершины, где находится отель "Атлантис".

Топ-3 восхитивших ребят достопримечательностей между собой поделили здания в деловом районе Business Bay и дизайнерском квартале Дубая Design District.

"Меня невероятно поразил весь дизайнерский квартал. Это в моем стиле, мне очень такое нравится. Такие треугольные формы на фасадах... Все смотрится просто, но достаточно интересно!” - признался студент Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Григорий Афанасьев.

Будущие архитекторы говорят, что Дубай превосходит даже Шанхай с его смелой архитектурой и одержимостью стилем. И добавляют: увиденное можно спокойно реализовать в Украине, но нужно приложить усилия и, главное, найти инвесторов.

"Такие поездки дают огромное представление о том, как архитектура развивается в мире, как влияют климатические условия, экономика, определенный народ, менталитет на ее развитие, архитектуру в целом, на дизайн здания, организацию территории. У нас все по-другому! Главное отличие в том, что мы более осторожны с проектами, не беремся резко строить. Они же готовы экспериментировать, стараются быстро закончить, более решительные", - считает Анастасия Бережнова, студентка Днепровского национального колледжа строительно-монтажных технологий.

"Украине нужна "рука помощи" - человек, который возьмет на себя ответственность, инвестор. Но дело не только в деньгах, а и в отношении государства к изменениям", - убеждена София Дмитриева из Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры.

Девушка также назвала единственный, по ее мнению, негатив Дубая с точки зрения архитектуры: "Дубай - город для машин. А я считаю, что должен быть город для людей. Не машины должны главенствовать, а люди. Вот мы в дизайнерском квартале. Здесь так спокойно, тихо, нет трафика, нет машин, спокойно отдыхаешь, такая творческая атмосфера. Все люди расслабленные, и не чувствуется никакого напряжения".

В благотворительном Фонде Бориса Колесникова уверены, что полученный в сверхсовременном Дубае опыт ребята смогут в будущем применить в Украине. Желание у молодого поколения есть, возможности и видение, как нужно делать, тоже. Дело за малым - поддержкой государства.