Поедут на интервью к Зеленскому? Кремлевские журналисты заявили о поддержке в Украине

Пропагандисты Кремля заявили, якобы Союз журналистов Украины поддержал их идею разрешить въезд в страну российским кореспондентам. В частности, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и побывать на Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы украинской журналистской организации Сергея Томиленко, который ранее в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что снять запрет на их въезд нужно временно.

"Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд в Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента могла бы, допустим, на пять дней отменить этот запрет", – отметил он.

Владимир Зеленский и Владимир Соловьев

По мнению главы Союза журналистов Украины, в течение временного пребывания в стране российских журналистов им надо организовать поездку на подконтрольные Киеву территории Донбасса.

"Может быть организован пресс-тур на Донбасс при условии, что российские медиа взяли бы на себя обязательства придерживаться [журналистских] стандартов, это был бы такой эксперимент", – заявил Томиленко.

Мнение председателя НСЖУ Сергея Томиленко о разрешении на въезд в Украину российским журналистам (смотреть с 15:40):

Как сообщал OBOZREVATEL:

На "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский посоветовал российским журналистам не продуцировать фейки и самим приехать в страну, чтобы узнать, как она живет. Свое обращение со стебом он адресовал главному рупору путинского режима Владимиру Соловьеву.

Топ-пропагандист Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян и спикер МИД РФ Мария Захарова ответили Зеленскому на его приглашение приехать в Украину, заявив, что им запрещен въезд в страну.

Один из главных пропагандистов Путина Владимир Соловьев огрызнулся в ответ на приглашение Владимира Зеленского посетить лично Донбасс.

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