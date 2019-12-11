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11 декабря • обновлено в 12:23
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Поедут на интервью к Зеленскому? Кремлевские журналисты заявили о поддержке в Украине

1.7т
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Пропагандисты Кремля заявили, якобы Союз журналистов Украины поддержал их идею разрешить въезд в страну российским кореспондентам. В частности, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и побывать на Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы украинской журналистской организации Сергея Томиленко, который ранее в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что снять запрет на их въезд нужно временно.

"Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд в Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента могла бы, допустим, на пять дней отменить этот запрет", – отметил он.

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По мнению главы Союза журналистов Украины, в течение временного пребывания в стране российских журналистов им надо организовать поездку на подконтрольные Киеву территории Донбасса.

"Может быть организован пресс-тур на Донбасс при условии, что российские медиа взяли бы на себя обязательства придерживаться [журналистских] стандартов, это был бы такой эксперимент", – заявил Томиленко.

Мнение председателя НСЖУ Сергея Томиленко о разрешении на въезд в Украину российским журналистам (смотреть с 15:40):

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Автор
Дина Баронова
Тема
российская пропаганда
Персоны
Сергей Томиленко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Нічого доброго із цих екскурсій не вийде. Все буде, як завжди - шоу і піар, які з мирною дипломатією не мають нічого спільного. На передовій українські військові і місцеві жителі - не артисти.
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Гусенцова Галина
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