Мебель на улице, соседи прячутся: эксклюзивные детали с места поджога дома Гонтаревой

Полиция Киевской области не исключает, что к поджогу дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом в поселке Гореничи могут быть причастны несколько человек.

Об этом на месте происшествия журналистам рассказал спикер ГУ НП в Киевской области Николай Жукович, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий. Ранее дом экс-главы НБУ охраняли шесть человек, а прошлой ночью осталась всего лишь один. На данный момент на территории сгоревшего здания работают полицейские. При этом соседи прячутся от журналистов и не выходят из своих домов.

Сгоревший дом Гонтаревой

"Предварительно мы говорим о том, что на территорию дома было незаконное проникновение неизвестной лицом, который, возможно, и совершил поджог. Мы уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы", – сообщил Жукович.

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Сейчас следователи работают с камерами наблюдения и другой записывающей аппаратурой, которая находилась на территории дома Гонтаревой. Согласно заявлению Жуковича, полиция не исключает, что злоумышленников могло быть несколько.

Дом больше не пригоден для жизнь. Мебель находится на улице, часть стен разрушена. Невредимым остался только фундамент. "Сейчас сюда направлены сотрудники криминальной полиции, которые пытаются установить личность злоумышленника, или нескольких, совершивших поджог", – сообщил спикер полиции Киевской области, добавив, что на просмотренных записях камер видеонаблюдения попал только один человек.

Сгоревший дом Гонтаревой

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