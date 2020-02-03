Подколол? Филарет внезапно поздравил главу ПЦУ Епифания

Почетный патриарх Филарет внезапно поздравил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания с днем рождения и с первой годовщиной его интронизации.

Новость об этом появилась на официальной странице Филарета в Facebook. Более того, лидеру ПЦУ передали корзину цветов от имени скандального священнослужителя.

"Дорогой владыка! От имени "Украинской православной церкви Киевского патриархата" и от себя лично поздравляю вас с днем рождения и первой годовщиной вашей интронизации! Поздравляя вас, желаю мудрости в совершении тяжелого и ответственного служения. Многие извне в нем видят почести, но на самом деле это – тяжелое бремя. Не забывайте об этом", – говорится в поздравлении Филарета Епифанию.

Епифаний и Филарет

"Желаю вам идти путем правды и достойно совершать возложенные на вас обязанности и жертвенно служить церкви и украинскому народу. Молитвенно прошу Всемилостивого Бога, чтобы Он укрепил ваши душевные и телесные силы и даровал свою помощь в дальнейшем совершении архипастырского служения", – подчеркнул Филарет.

Как писал OBOZREVATEL:

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