Подколол? Филарет внезапно поздравил главу ПЦУ Епифания

Почетный патриарх Филарет внезапно поздравил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания с днем рождения и с первой годовщиной его интронизации.
Новость об этом появилась на официальной странице Филарета в Facebook. Более того, лидеру ПЦУ передали корзину цветов от имени скандального священнослужителя.
"Дорогой владыка! От имени "Украинской православной церкви Киевского патриархата" и от себя лично поздравляю вас с днем рождения и первой годовщиной вашей интронизации! Поздравляя вас, желаю мудрости в совершении тяжелого и ответственного служения. Многие извне в нем видят почести, но на самом деле это – тяжелое бремя. Не забывайте об этом", – говорится в поздравлении Филарета Епифанию.
Епифаний и Филарет
"Желаю вам идти путем правды и достойно совершать возложенные на вас обязанности и жертвенно служить церкви и украинскому народу. Молитвенно прошу Всемилостивого Бога, чтобы Он укрепил ваши душевные и телесные силы и даровал свою помощь в дальнейшем совершении архипастырского служения", – подчеркнул Филарет.
Как писал OBOZREVATEL:
Синод ПЦУ 5 декабря дал главе ликвидированной УПЦ КП Филарету разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской.
Патриарх после этого резко ответил митрополиту Епифанию. Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.
Епифаний ранее рассказал, что почетный патриарх Филарет во время выборов предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины, но потом отказался.
Напомним, митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви на архиерейском соборе ПЦУ в Киеве.
Однако в УПЦ КП опровергли свою юридическую ликвидацию.
Кроме того, Филарет заявлял, что митрополит Епифаний якобы находится не на своем месте как предстоятель Православной церкви Украины, и добавил, что готов бороться с ним за Киевский патриархат.
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