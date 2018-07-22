"Поделом!" В Беларуси жестко проучили наглых россиян

В Беларуси в городе Гомель местные жители спустили шины автомобилю россиян.

Как сообщает в Twitter блогер "Белорусский партизан", инцидент произошел возле супермаркета "Алми".

"Группа наглецов из России вперлась под самый вход, а местные с криками "Беларусь рулит" спускают им шины. Партизаны, они такие", - написал блогер.

Пользователи сети возмутились наглости россиян и заявили, что они получили справедливое наказание.

Возле супермаркета Алми в Гомеле группа наглецов из России вперлась под самый вход, а местные с криками "Беларусь рулит" спускают им шины.

Партизаны, они такие pic.twitter.com/M2f6hSNT9b — Белорусский партизан (@belpartisan) 22 липня 2018 р.

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