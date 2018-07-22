МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Поделом!" В Беларуси жестко проучили наглых россиян

Читать новость на украинском

В Беларуси в городе Гомель местные жители спустили шины автомобилю россиян.

Как сообщает в Twitter блогер "Белорусский партизан", инцидент произошел возле супермаркета "Алми".

"Группа наглецов из России вперлась под самый вход, а местные с криками "Беларусь рулит" спускают им шины. Партизаны, они такие", - написал блогер.

Новости
Откуда взялся "ватник"? Раскрыт секрет яркого мема о россиянах

Пользователи сети возмутились наглости россиян и заявили, что они получили справедливое наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине наказали убийцу собак, который напал на журналистов с криками "я русский".

Место
БеларусьГомель
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
14
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги