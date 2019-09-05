"Дорога к мамочке": под Винницей трогательно простились с погибшим Героем ВСУ. Видео

На Винниччине попрощались с 24-летним Героем Вооруженных сил Украины Андреем Проценко, который погиб в результате российской агрессии на Донбассе.

Тело воина привезли на малую Родину в ночь на 5 сентября. Люди встречали траурную колонну, стоя на коленях вдоль Гниванского шоссе с лампадками в руках. Соответствующие видео опубликовали на своих страницах в Facebook Людмила Бобровская и Артур Ноноян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дорога к мамочке... Герои не умирают! Живут в памяти и сердцах", "И снова большое горе. И снова война забрала сына Украины. Село Бохоники, Гниванское шоссе. Так громада встречает своего Героя, которого забрала война. Далее без слов", – подписали они душераздирающие кадры.

Похоронили защитника Украины, по информации волонтера Елены Верлан-Кульшенко в Facebook, 5 сентября в родном селе Бохоники. Отпевание воина состоялось в храме Святого Иоанна Богослова, после этого прошла гражданская панихида на площади возле клуба.

Андрей Проценко Скриншот видео

Как пишет "33 канал", сослуживцы Проценко рассказали, что он погиб во время передвижения к блокпосту на дежурство в районе Мариуполя. Его ранил в шею снайпер. Медики до последнего боролись за жизнь парня, но не смогли его спасти. Защитник Украины умер у них на руках. У воина остались родители и младшая сестра.

Известно, что Проценко родился и жил в Бохониках. Окончил школу, Гниванское училище. Был специалистом по ремонту автомобилей, с 2014 года – военнослужащий радиолокационной роты 133-го радиотехнического батальона, командирован в 36 бригаду ВСУ в зону ООС. Имел удостоверение участника боевых действий.

Андрей Проценко Facebook Елены Верлан-Кульшенко

"Из нашей громады 60 бойцов защищали наш мир и покой, но все возвращались живыми и невредимыми. Потеря Андрея для нас очень печальна, ведь мы хорошо знали его и родителей. С детства парень проявил себя как ответственный и порядочный человек. Постоянно заботился о маме, которая работает в Винницком госпитале. Папа Героя в свое время тоже воевал, был на передовой", – рассказали в сельском совете Бохоников.

"Имея такой пример патриотизма, Андрей тоже решил служить и подписал контракт с частью А4610, которая находится на нашей территории. Неоднократно выполнял боевые задачи в зоне ООС. Три месяца назад снова отправился в Донецкую область вместе с еще одним бойцом из Бохоников, который недавно приехжал в отпуск, собирался приехать и Андрей, ведь в конце сентября должен был праздновать 25-летие. К сожалению, не суждено", – сожалеют земляки Героя.

Похороны Героя Скриншот видео

Родные Андрея Проценко у гроба Героя Скриншот видео

Память побратима трогательно почтили и на странице Командования Воздушных сил ВСУ. Там также опубликовали видео прощания с воином и посвятили ему проникновенные слова.

"Андрея Проценко всегда ждали... И когда должен был родиться, и когда бежал из школы домой... Особенно ждали с фронта... Но кто же мог подумать, что придется сыну, брату, другу, соседу, знакомому, побратиму, воину – нашему украинскому защитнику, военнослужащему ВС ВСУ возвращаться вот так в Бохоники?! Путем, освещенным для него свечами и ставшими на колени, благодарными жителями окрестных населенных пунктов..." – пишут сослуживцы Героя.

"Горький боль потери не заживает и не облегчается слезами... Но Украину не одолеть зарвавшемуся и коварному российском захватчику! Пока у нас есть настоящие воины-защитники, которые отстаивают настоящее и будущее государства! Герои не умирают!" – подчеркнули побратимы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Проценко погиб на Донбассе 2 сентября. Он служил в Военно-воздушных силах ВСУ.

В штабе ООС сообщили, что боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

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