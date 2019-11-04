Под Киевом россиянин поиздевался над флагом УПА: его наказали. Фото и видео

Житель российского города Ставрополь, который приехал в гости к родственникам в г. Вишневое Киевской области, сломал флагшток и сорвал флаг УПА.

Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Все, что нужно знать о москалей и мир с ними! Далее что? Будут и нас рвать?" – написала Людмила Мартыненко.

Мужчина приехал в Украину к родственникам Facebook / Мартыненко Людмила

Надругательство над национально-освободительным флагом Украины мужчина совершил в сквере Небесная Варта в воскресенье, 3 ноября. Своих действий объяснить не смог.

По словам другого пользователя Александра Обамы, правонарушитель был задержан полицией и доставлен в участок.

Росиянин сорвал флаг УПА Facebook / Мартыненко Людмила

Росиянин сорвал флаг УПА Facebook / Мартыненко Людмила

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области мужчина сорвал флаг Украины и вытер об него ноги.

Ранее россиян разозлило исполнение национального гимна Украины в рамках патриотической акции в самолетах МАУ.

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