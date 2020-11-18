Под Киевом клуб чиновника Нацполиции работал в карантин: стало известно о его увольнении

В Нацполиции сообщили об увольнении руководителя департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, развлекательный комплекс которого работал во время карантина выходного дня.

Об этом сообщило Bihus.Info. Правоохранители начали служебную проверку по фактам, обнародованным журналистами.

В субботу, 14 ноября, во время первого дня карантина выходного дня журналисты зафиксировали, что ресторанный комплекс NAVY, который принадлежит семье Наумова, не прекратил работать.

За час заведение приняло около двух десятков посетителей.

В это же время правоохранители начали проводить массовые рейды по выявлению нарушителей карантинных ограничений. Поэтому о посетителях в NAVY журналисты проинформировали полицию.

"Встречать патрульных из заведения вышел человек, похожий на друга и помощника полицейского Олег Кошель. После этого патрульные сообщили журналистам, что не смогли попасть в заведение, а администрация якобы дала объяснения, что заведение работает только "на самовывоз", – сообщили журналисты.

После этого неизвестные мужчины, которые не захотели назвать себя, выключили свет на парковке возле комплекса и потребовали от представителей СМИ покинуть территорию.

Журналисты написали заявление и передали патрульным объяснения о нарушении норм карантина ресторанным комплексом NAVY. Кроме того они предоставили правоохранителям видеоматериалы, подтверждающие факт нарушения.

На следующий день после выхода соответствующего сюжета в Нацполиции сообщили об увольнении Наумова.

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", – сказал заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, начальника Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины Ивана Наумова журналисты Bihus.info подозревают в незаконной деятельности загородного комплекса "NAVY", который не принадлежит его семье, но которым руководит его сын Николай.

В Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.