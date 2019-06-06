Под Киевом аттракцион искалечил ребенка: разгорелся скандал

В четверг, 6 мая, в развлекательном комплексе "ВышГора" под Киевом пострадала девочка.

Ребенок получил термический ожог 1-2 степени на обоих ступнях в результате подъема на один из аттракционов комплекса. Об этом сообщила на своей странице в Facebook мама пострадавшей Наталия Зверкова.

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

"Такую плату пришлось принести нам за удовольствие опробовать разрекламированный "самый длинный водяной спуск на надувных кругах в Украине". После этого спуска подниматься приходится босиком на подъемнике, который покрыт плотной черной резиной. Эта резина нагрелась до такой степени (как оказалось), что ожоги были нам обеспечены. Никто нас не предупредил, никто не остановил – поезжайте, все нормально", – пожаловалась женщина в соцсети.

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

Также Зверкова подчеркнула, что никто из сотрудников заведения не пришел к ней на помощь, в результате чего ей пришлось вызвать скорую и полицию:

"Когда мы поняли, что нам нужна помощь и попросили нам ее оказать, выяснилось ,что оказывать ее некому! Более того, весь персонал как буд-то самоустранился! Потом нам объясняла кассир-администратор-всеостальноеводномлице, что она вызывала скорую, так как медработника на территории нет! Даже фельдшерских курсов нет ни у кого, кто бы мог оказать первую помощь! И это на предприятии с повышенной травмоопасностью!

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

Итак, от нас все прячутся, персонал друг из-за друга выглядывает. Я в ярости требую объяснить хоть что-то, найти аптечку, одновременно пытаюсь вызвать полицию (получилось тоже не сразу, но получилось!), громко требую хоть кого-то из руководства... И тут проявляется персонаж (который все это время спокойно наблюдает со стороны), называет себя "хозяином и директором" при этом не называя имени и интересуется: "А зачем вам полиция? Чего вы,собственно, хотите?" Не помощь предлагает, не кидается в больницу везти... Занавес".

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

По словам женщины, скорая приехала минут через 25, полиция чуть позже. Все сделали достаточно быстро. Медики оказали помощь, полиция приняла заявление и пояснения.

"Далее районная больница, травмпункт, напуганный и плачущий ребенок. Вывод: на Вышгору ни шагу! Там нет никого, кому важны вы и ваши дети! Будьте внимательны и осторожны!" – резюмировала мама девочки.

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

Под Киевом аттракцион искалечил ребенка facebook.com/zvyerkova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс. Адвокат семьи погибшего предположил, что защита арестованных полицейских будет подавать апелляцию и требовать изменения меры пресечения.

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