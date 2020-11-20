Почти половину Украины в субботу накроет снег. Карта

Погода в Украине в субботу, 21 ноября, будет холодной и с осадками. Морозы ожидаются ночью, а в некоторых регионах и днем.

По данным Украинского гидрометцентра, почти по всей стране, кроме востока и юга, местами гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Небольшой мокрый снег накроет почти половину Украины, исключением будут западные и южные области.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 тепла до 5 мороза; днем от 0 до +6, на востоке -1 -3.

В Киеве в субботу также пойдет мокрый снег, ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем +1 +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 ноября погода усложнится в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях – пойдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Днем осадки прекратятся.