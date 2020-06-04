Почти 140 тысяч нарушений: в МВД отчитались о первых трех днях видеофиксации на дорогах

За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости на украинских дорогах было зарегистрировано 139 410 нарушений.

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, с каждым днем наблюдается стабильное снижение количества нарушителей.

Наблюдается снижение количества нарушителей

Так, 1 июня было зафиксировано 57 880 нарушений, 2 июня – 44 319, а 3 июня – уже 37 211.

"И это при том, что еще никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана Укрпочте только вчера днем", – отметил Геращенко.

По его словам, дисциплинированные водители могут не дожидаться письма уведомления о штрафе, а зарегистрироваться по номеру своего авто на сайте www.bdr.mvs.gov.ua.

"Там вы можете подписаться на Telegram-канал или скачать приложение для смартфона и получать уведомление всего через несколько минут после факта превышения скорости вашим авто", – добавил замглавы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

Антирекордсменом стал водитель Porsche Cayenne, который мчался по трассе Киев-Харьков со скоростью 210 км/час.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!