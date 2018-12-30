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''Почитают ''бан*еровцев'': известный композитор грубо высказался о войне в Украине

7.7тЧитать материал на украинском

Известный украинский композитор Владимир Быстряков предложил для достижения мира в стране провести федерализацию.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш", заявив, что некоторые регионы не имеют право на собственную идеологию, потому возникают конфликты (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Второй момент – федерализация. При которой районы будут иметь право на собственное мнение и на собственную идеологию. Потому что людей, которые почитают "бан*еровцев", нельзя свести с людьми, которые почитают Клима Ворошилова (российский революционер. - Ред). Вместе их свести нельзя. Значит надо поставить во главе угла уважение. Тогда возможна федерализация", – сказал он.

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По словам Быстрякова, для мира общество должно научиться "уступать" и слушать собеседников.

"Пока не научимся в этом обществе не размахивать палками, криком затыкать рот собеседнику, а слушать его и пытаться сдвинуться с точки зрения, уступить. Иначе мы никуда дальше не сдвинемся. Мы сегодня разделились на два лагеря: один оголтело пытается нагнуть другой. Мы потеряем страну", – добавил композитор.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, что Украина должна укрепить международную коалицию и обороноспособность для противостояния России и усилить санкции, чтобы завершить войну на Донбассе.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Михаил Брыных, Владимир Быстряков
Место
Украина
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
К чушкарям,в немытую нах.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Зачем это объяснять бандерлогам? Их Р.Киплинг очень точно описал
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Захаров Дмитрий, дык вы и есть макаки-бандерлоги,а каа- ваш зомбоящик.
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минин евген
минин евген
такой хороший дядька и нате - заразился кацапской лишней хромосомой.
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