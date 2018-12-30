''Почитают ''бан*еровцев'': известный композитор грубо высказался о войне в Украине

Известный украинский композитор Владимир Быстряков предложил для достижения мира в стране провести федерализацию.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш", заявив, что некоторые регионы не имеют право на собственную идеологию, потому возникают конфликты (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Второй момент – федерализация. При которой районы будут иметь право на собственное мнение и на собственную идеологию. Потому что людей, которые почитают "бан*еровцев", нельзя свести с людьми, которые почитают Клима Ворошилова (российский революционер. - Ред). Вместе их свести нельзя. Значит надо поставить во главе угла уважение. Тогда возможна федерализация", – сказал он.

По словам Быстрякова, для мира общество должно научиться "уступать" и слушать собеседников.

"Пока не научимся в этом обществе не размахивать палками, криком затыкать рот собеседнику, а слушать его и пытаться сдвинуться с точки зрения, уступить. Иначе мы никуда дальше не сдвинемся. Мы сегодня разделились на два лагеря: один оголтело пытается нагнуть другой. Мы потеряем страну", – добавил композитор.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, что Украина должна укрепить международную коалицию и обороноспособность для противостояния России и усилить санкции, чтобы завершить войну на Донбассе.