"Поезд ушел": как венгры "подмяли" Закарпатье и хотят ли они отделиться

Венгерский вопрос на Закарпатье так и не снят с повестки дня. Сами венгры надеются, что украинский для них в школах начнут все-таки преподавать как иностранный. Иначе, говорят, их дети не поймут ни математику, ни физику. В тоже время Венгрия продолжает "подкупать" своих земляков в Закарпатье - их засыпают микрокредитами и подарками, а их школам на самом деле могут позавидовать украинские родители.

Венгерские политики и чиновники как никогда комфортно чувствуют себя в области последние три года - для них открыты квоты во власти, они курируют образование, культуру и медицину Закарпатья. Как выяснил OBOZREVATEL, особо бузить местные венгерские политики не собираются, опасаясь потерять такое привилегированное положение.

Вопрос языка

Вопрос, на каком языке учиться в школе, для закарпатских венгров сейчас номер один. Правда, масла в огонь, как всегда, подливают политики. "Если закон примут в том виде как хотели, то многие венгры просто уедут из Украины. Мы уже лет десять пишем письма в Киев, но так ничего и не добились. Нужно менять методику преподавания украинского языка для венгров, преподавать его как иностранный, начиная с азбуки", - пояснила OBOZREVATEL член Товарищества венгерской интеллигенции Закарпатья Андрея Дупко.

По ее мнению, дети, которые приходят из садика в школу не смогут понять, о чем им говорят на уроках на украинском языке. "Дети говорили на венгерском, а тут вдруг им начнут преподавать математику на украинском. У нас есть села, где живет 90% венгров, там учителя полвека преподавали на венгерском, они не смогут перейти на украинский. А где найти учителя украинского, который захочет переехать жить в это село? И сразу несколько проблем возникает, например, ему и жилье нужно дать", - считает Андрея Дупко.

Zakarpattya

Об этом говорит и Ласло Галас, начальник отдела культуры Береговской райадминистрации. "В Береговском районе проживает 75% венгров Закарпатья. И для них вопрос языка обучения в школе очень важен. Вся проблема в том, что детям трудно перейти на украинский язык. Они не будут понимать математику, физику. Это все равно, что украинцу начать рассказывать материал на французском или английском", - заявил в беседе с нами Ласло Галас.

Правда, сами венгры признаются – в венгерских школах на Закарпатье часто учатся те, кто точно намерен потом уехать в Венгрию работать и жить. И не всегда это сами венгры. "Как-то представители Будапешта приехали проведать школу, которую они спонсировали. Открыли двери и обалдели - там было много ромских детей. Они не могли понять, почему так", - рассказала Андрея Дупко.

Также в венгерских школах учатся дети украинцев. "Есть села, где живут вместе ромы и венгры, украинцы и венгры. Там уже смешанные семьи, и они выбирают в какую школу отдавать детей", - говорит Дупко.

Венгры, которые собираются все-таки жить в Украине, не хотят, чтобы их дети бросали дома, стараются дать детям образование на украинском языке.

"Я знаю одного главу района в Закарпатье, который еще лет шесть назад с трудом говорил по-украински, да и по-русски тоже. Сейчас он прекрасно владеет украинским языком. Человек понял, что на государственной службе он никуда не продвинется без языка. И таких чиновников-венгров много. Правда, если вы посмотрите их странички в соцсетях, то все они их ведут исключительно на венгерском", - рассказал OBOZREVATEL источник в Ужгородской горадминистрации.

Подкуп венгров

Правда, социолог с Закарпатья Виктор Пащенко считает, что вопрос языка преподавания в школах важен все-таки политикам, а не простым венграм. Другое дело, что венгерские школы всегда отличались от украинских своим достатком.

"Если сравнить венгерские и украинские школы, то разница чувствуется сразу. Венгры активно вкладывают деньги в венгерские школы в области. Парты, доски, ремонт, подарки - все за счет Венгрии. То, что в украинских школах делается за счет родителей, тут оплачивают специальные фонды. Поэтому многие отдают своих детей туда", - отметил в беседе с нами Пащенко.

Но не только школам помогает соседняя Венгрия.

"Например, они поддерживают бизнес, могут купить семена или трактор для тех, кто занимается сельским хозяйством. Для тех, кто хочет открыть кафе, помогут с покупкой кофеварки и оборудования. У них есть программа поддержки учителей, врачей, студентов. Это то, что не делает украинская власть для своих граждан. Конечно, это похоже на политический популизм, но в Закарпатье сформировалось мнение, что какие венгры молодцы, сколько делают для своих", - говорит Пащенко.

Правда, по мнению эксперта, во многом помощь Венгрии направлена на то, чтобы представители их национальности оставались жить в Закарпатье. С одной стороны, это помогает Венгрии диктовать Украине свои условия, в том числе и в вопросе языка. А с другой - в самой Венгрии уже растет недовольство тем, что страна вкладывает деньги в закарпатцев, а не в своих граждан.

Чиновников сняли с крючка

Сами закарпатские венгры живут на две страны. Они едут туда на учебу и работу, на воскресные закупки. Кроме того, молодежь давно привыкла дни рождения, мальчишники и девичники перед свадьбой, да и сами свадьбы, отмечать именно в Венгрии.

"Во-первых, в Будапеште можно снять недорого приличную квартиру или даже дом и погулять там. Бары, рестораны, дискотеки – там их очень много. Мы, например, на мальчишник выезжали тремя машинами. Гуляли там два дня, на третий вернулись", - рассказывает местный житель Ференц.

Закарпатцы с венгерскими паспортами часто ездят лечиться и даже рожать в Венгрию. "Там нужно иметь карту соцстраха, если она есть, то рожать, лечиться там вы будете бесплатно. Но есть и те, кто ездит туда и платно лечить зубы. Мы, например, думали там рожать, но у нас нет соцстрахования, а роды там стоят дорого", - говорит Дупко.

Закарпатские чиновники, независимо от национальности, облюбовали Венгрию для тайных встреч и переговоров. "Там никакое НАБУ или полиция прослушивать не имеют право. А тут все Закарпатье ими напичкано. Встреча представителей местной власти с нежелательными тут политиками часто проходит на венгерской территории", - рассказал OBOZREVATEL один из депутатов облсовета.

Кстати, за последний год влияние венгров на закарпатских чиновников значительно уменьшилось из-за безвиза. Раньше чиновники все имели венгерские шенгены и могли в любое время ездить в Евросоюз на отдых, шопинг, даже по выходным мотаться в ближайший венгерский "Теско" на закупки (они считают, что даже зубная паста, сыр и виски в венгерских супермаркетах качественнее, чем в Украине). Но стоило чиновнику сказать кривое слово в отношении венгров, как визу у него отбирали. Теперь этого крючка нет.

Да и венгерские флаги в последние полгода поснимали со всех районных, сельских советов, школ области. До этого они семь лет "мозолили глаза".

В селе Соломоново под Ужгородом со школы сняли венгерский флаг Zakarpattya

Золотая карта венгров

Сами венгры на Закарпатье последние годы чувствуют себя достаточно хорошо.

"До безвиза они имели возможность выезжать за границу на заработки, потому что почти все они имеют двойное гражданство. Да и при безвизе, имея паспорт страны, которая входит в ЕС, закарпатские венгры могут устроиться на работу в Великобритании, украинцам это сделать намного сложнее. Им намного легче находить бизнес-связи в Венгрии, там у них есть родственники, они знают язык. Их села выглядят намного богаче и, я бы сказал, в бытовом плане культурнее и благополучнее, чем украинские", - говорит Пащенко.

Но самое главное, что в последние три года венгры в области получили настоящую золотую карту во власти.

"С приходом на должность губернатора области Геннадия Москаля, для венгров многое изменилось. Маленькая фракция венгров в областном совете, их всего там восемь человек, к кому не примкнет - те и большинство. Поначалу Партия венгров (КМКС) договорилась с Виктором Балогой ("Единый центр") и "Батьківщиной" о большинстве, они и спикером облрады хотели сделать представителя "Батьківщини". Но тут включился Москаль и венгры неожиданно переметнулись на его сторону. Он им сделал предложение, от которого они не смогли отказаться", - говорит Пащенко.

Геннадий Москаль Информатор

Причем, изменения в политике венгров произошли сразу после встречи Москаля с руководством Венгрии. В результате кресло 1-го вице-спикера облсовета занимает представитель венгерской партии Йосип Борто. И если во времена правления Виктора Балоги в области власть венгров ограничивалась только облрадой, то теперь они вошли и в исполнительные структуры области. Негласно появились квоты на должности для венгров, причем для представителей других национальностей (ромы, румыны, словаки, чехи) их нет. Например, один из заместителей Москаля назначен по квоте венгров.

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Также представители венгров заняли должности первых замов ключевых направлений - образование, культура, медицина во всех районных администрациях и в области. И это при том, что по последней переписи населения от 2001 года венгры составляют всего 12% населения Закарпатья - 151 тыс. человек. А по словам главы МИД Павла Климкина, венгры активно покидают Закарпатье и сейчас их едва ли насчитывается 100 тысяч человек.

Что касается автономии для закарпатских венгров (об этом недавно заявил посол Венгрии в Украине), то об этом даже сами венгры высказываются очень осторожно. "Этот поезд ушел от нас в начале 90-х. Надо было тогда, когда разваливался СССР и шли переговоры, включить пункт об автономии для венгров. И в предварительном договоре, вроде он был. Но при окончательном подписании документа исчез", - считает Андрея Дупко.

"Разговоры об автономии звучат разве что на кухнях, но перспективы у них нет в ближайшее время. Местным политикам это невыгодно, они сразу же потеряют все свои привилегии тут, в облсовете, во власти. Им это не нужно, они очень хорошо себя тут чувствуют", - считает Пащенко.