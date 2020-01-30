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30 января • обновлено в 04:27
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Почему в квартирах времен СССР укладывали паркет: раскрылась тайна

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Паркетные полы в квартирах, построенных во времена СССР, были очень распространенным явлением. Как выяснилось, дело вовсе не в красоте или дизайне.

Это явление пояснил архитектор Руслан Кирничанский, пишет furnishhome.ru. По его словам, первая причина того, почему в СССР укладывали паркет, заключается в том, что советские инженеры и архитекторы заботились о здоровье жильцов.

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Паркет

Паркет

Иллюстрация

"Они, когда проектировали многоквартирные дома, руководствовались нормативами, которые были разработаны врачами. Поэтому ни о каких суррогатных материалах в отделке речи и быть не могло. Вторая причина в том, что этого обилия суррогатных материалов, которые есть сейчас на рынке, тогда не было. Ламината и прочих продуктов, которые выделяют стирол и фенол, еще просто не производили", – пояснил он.

Отмечается, что, как правило, использовался наборный паркет, выложенный по схеме "елочка" или "шашечки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали редкие фото российских городов после развала СССР.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
Тег
СССР
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