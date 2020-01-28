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28 января • обновлено в 21:38
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Станислав Кульчицкий
Станислав Кульчицкий
главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Все статьи автора

Почему Петлюра для поляков – герой

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело – против большевиков. Он предложил почитать их память совместно.

Этот период истории УНР и Второй Речи Посполитой был наиболее благоприятным во взаимоотношениях двух государств. У них были совсем разные интересы, но они боролись за свободу и независимость.

И Украина, и Польша были частью Российской империи. Когда большевики укрепились во власти, они желали восстановить империю на новых основаниях. Это привело и к советско-польской войне 1920 года, и к участию в ней Петлюры и Директории УНР.

Симон Петлюра

Симон Петлюра

Интересы в борьбе с Россией у них были общие, но Польша претендовала на Галичину и даже больше, еще и на часть правобережной Украины. Петлюра поступился этим, чтобы продолжить борьбу с большевиками.

В условиях 1920 года он отказался от Акта злуки 1919 года об объединении УНР и Западно-Украинской народной республики, который подписал. И это, конечно, было потерей для Украины. Польша хотела восстановить свои границы XVIII века, когда ее поглотили 3 страны – Россия, Пруссия и Австрия. Но что поделаешь – такими были тогда настроения.

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Всё это аукнулось 1939 годом, когда Польша была разделена на 2 части между Сталиным и Гитлером. Тогда Сталин отказался от сугубо польских земель, потому что знал, что поляки – народ, который не поддается порабощению. Вместо Польши в сферу интересов Советского Союза он включил Литву, которая ранее была в сфере интересов гитлеровского Рейха. Таким образом, Польша фактически погибла.

На все эти проблемы нужно смотреть с разных точек зрения с учетом всех обстоятельств – очень нелегких и очень непростых. С одной стороны, Симон Петлюра является очень позитивной фигурой для поляков, потому что вместе с Пилсудским он боролся против большевиков. С другой стороны, в советской армии воевали и украинцы – за чужие, кремлевские интересы.

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Поэтому не всё так однозначно. Но основания для совместного почитания действительно есть. Следует поддержать идею господина Дуды.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Симон Петлюра Анджей Дуда
Место
Польша
Теги
История История Украины
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