Почему ошибаются ПЦР-тесты на коронавирус в Украине: вирусологи назвали главные причины

В последнее время украинцы все чаще жалуются на то, что ПЦР-тесты на коронавирус дают неправильные результаты. От этого страдают сами пациенты. Они или оказываются в обычных отделениях пульмонологии вместо "ковидной" больницы, или же остаются дома, так как им отказывают в госпитализации, поскольку нет положительного результата ПЦР-теста. В результате время уходит, люди получают неправильное лечение и рискуют заразить окружающих.

Почему тесты ошибаются, читайте в материале OBOZREVATEL.

На результат может повлиять очередь в лаборатории

Экс-глава украинского Центра гриппа Александр Гриневич называет сразу несколько причин ошибок ПЦР-теста на COVID-19.

"Во-первых, у человека может не быть вируса. Или он подхватил другой вирус. Потому что среди респираторно-вирусных заболеваний, к которым относится и COVID-19, – около 200 видов инфекций. Сейчас начался сезон простуд и вполне возможно, что у человека совсем другой вирус", – говорит OBOZREVATEL Гриневич.

Вторая причина – неправильно взят мазок. Далеко не все придерживаются правил подготовки к сдачи анализа: не пить, не принимать пищу, не курить как минимум за два часа до манипуляции.

"Если вы перед анализом выпили горячий чай, съели горячую пищу или прополоскали горло, вполне возможно, что вируса там не будет. Точнее, не будет достаточной концентрации вируса, чтобы взять его на анализ. Он появится, но уже через час или два", – отмечает Гриневич.

Также эксперт подчеркнул, что проблема может быть и в самом тесте. "Это может зависеть от производителя. А также от того, как перевозилась сюда, в Украину, и хранилась эта тест-система. Поэтому возможна ошибка", – говорит Гриневич.

Также может пройти слишком много времени между тем, когда взяли мазок, и тем, когда собранный материал отправили в работу. Ведь не секрет, что государственные лаборатории буквально завалены, пациентам приходится ждать ответа неделю, а то и больше.

Если упустить время, то вирус можно и не обнаружить

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что до 30% ПЦР-тестов дают неправильный результат.

Кандидат биологических наук, доцент Оксана Молчанец с этим согласна. "Ложнопозитивные и ложноотрицательные результаты есть у всех тестов. Если по-простому объяснить, то методика ПЦР-диагностики заключается в том, чтобы найти в алфавите четыре буквы. И эти четыре буквы часто встречаются в разных вариациях. Иногда эти вариации могут присутствовать как у вируса, так и у живой клетки. Поэтому врачи никогда не ставят диагноз только на основании теста. Еще нужны симптомы и клиническая картина", – поясняет OBOZREVATEL Молчанец.

Научный сотрудник называет еще одну причину ошибки ПЦР-теста: пациент слишком поздно пришел сдавать анализ. "Если заболевший находится на первых днях инфицирования, то в носу и в глотке вирус может быть. И тогда его можно поймать при ПЦР- анализе. А если человек некоторое время не знал, что у него вирус, затянул время, а затем почувствовал себя плохо, то ПЦР-тест ничего не даст. Потому что вирус уже уйдет глубже, в верхних дыхательных путях его уже не будет, он опустится в легкие и трахеи", – поясняет Молчанец.

Сколько должно пройти времени, чтобы вирус спустился в организм, сказать трудно. "Например, через две недели вирус уже опустится и мы будем чувствовать себя плохо не от самого вируса, а от гиперреакции иммунной системы", – отмечает Молчанец.

В таком случае ответить на вопрос, болели ли вы коронавирусом, может ИФА-тест, поскольку он показывает наличие антител, т. е. реакцию организма на возбудитель. Он уже сможет сказать, болеете ли вы коронавирусом или уже переболели и как давно.