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Публичное унижение в школе Харькова: травля девочки разгорелась с новой силой

1.8тЧитать материал на украинском

Ученицу 6-го класса харьковской школы №151 Диану, которую публично унизили из-за отказа ее родителей участвовать в поборах, теперь травят одноклассники.

После родительского собрания, посвященного скандальному инциденту, ученики пишут ей в мессенджер оскорбления. Как рассказала OBOZREVATEL мама девочки Татьяна Блинова, теперь они опасаются, что после каникул в классе может начаться настоящая травля.

Также женщина подчеркнула, что на собрании мама, которая обидела девочку, извиняться не захотела: "Та мама на собрании присутствовала, но извиняться не стала. Напротив, часть родителей вместе с ней обвиняли нас - мол, мы сами виноваты, раз не сдаем деньги. На что я сказала: "Ведь разбираться с этим нужно на уровне родителей, а не с ребенком".

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По ее словам, самое неприятное началось вечером во вторник, 23 октября, когда Диане стали в мессенджер писать одноклассники.

"Некоторые дети стали ее обвинять и даже оскорблять, называть брехлом. Причем особенно этим отличались дети мам из родительского комитета. Вероятно, все это вновь происходит под влиянием взрослых", - рассказала Татьяна.

Публичное унижение в школе Харькова: травля девочки разгорелась с новой силой

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Публичное унижение в школе Харькова: травля девочки разгорелась с новой силой
Публичное унижение в школе Харькова: травля девочки разгорелась с новой силой
Публичное унижение в школе Харькова: травля девочки разгорелась с новой силой

За всех на собрании извинилась только начальник департамента образования Харькова. Она попросила родителей решить ситуацию полюбовно. Кстати, несмотря на то, что классный руководитель написала заявление об увольнении, в школе она продолжает работать. Но от классного руководства ее отстранили. Именно в этом классе учится и сын педагога.

"Честно говоря, мне даже жаль учительницу. Скорее всего, она не смогла проявить характер, а родительский комитет сам ею руководит", - говорит Татьяна Блинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама Дианы рассказала подробности травли. По ее словам, когда дочери отказали в кусочке торта из-за того, что они не сдают поборы на нужды школы, девочка разрыдалась и попросилась домой. В ответ одноклассники стали снимать ее на видео.

Место
Украина
Объекты
школаскандалыпоборы в школеторт
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