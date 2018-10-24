Публичное унижение в школе Харькова: травля девочки разгорелась с новой силой

Ученицу 6-го класса харьковской школы №151 Диану, которую публично унизили из-за отказа ее родителей участвовать в поборах, теперь травят одноклассники.

После родительского собрания, посвященного скандальному инциденту, ученики пишут ей в мессенджер оскорбления. Как рассказала OBOZREVATEL мама девочки Татьяна Блинова, теперь они опасаются, что после каникул в классе может начаться настоящая травля.

Также женщина подчеркнула, что на собрании мама, которая обидела девочку, извиняться не захотела: "Та мама на собрании присутствовала, но извиняться не стала. Напротив, часть родителей вместе с ней обвиняли нас - мол, мы сами виноваты, раз не сдаем деньги. На что я сказала: "Ведь разбираться с этим нужно на уровне родителей, а не с ребенком".

По ее словам, самое неприятное началось вечером во вторник, 23 октября, когда Диане стали в мессенджер писать одноклассники.

"Некоторые дети стали ее обвинять и даже оскорблять, называть брехлом. Причем особенно этим отличались дети мам из родительского комитета. Вероятно, все это вновь происходит под влиянием взрослых", - рассказала Татьяна.

Facebook БАТЬКИ SOS

За всех на собрании извинилась только начальник департамента образования Харькова. Она попросила родителей решить ситуацию полюбовно. Кстати, несмотря на то, что классный руководитель написала заявление об увольнении, в школе она продолжает работать. Но от классного руководства ее отстранили. Именно в этом классе учится и сын педагога.

"Честно говоря, мне даже жаль учительницу. Скорее всего, она не смогла проявить характер, а родительский комитет сам ею руководит", - говорит Татьяна Блинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама Дианы рассказала подробности травли. По ее словам, когда дочери отказали в кусочке торта из-за того, что они не сдают поборы на нужды школы, девочка разрыдалась и попросилась домой. В ответ одноклассники стали снимать ее на видео.