Побережье Крыма утопает в мусоре: появились показательные фото

В населенных пунктах на побережье аннексированного Крыма замечено большое скопление мусора.

Как пишет "Алушта 24", санитарное состояние мусорной площадки центральной продовольственной базы города оставляет желать лучшего (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мусор не вывозили как минимум несколько недель

Мусор в этом месте Алушты не вывозили как минимум несколько недель.

Подобная ситуация сложилась и на Керченском полуострове. Там устроили свалку мусора в селе Глазовка под горой Хрони.

Алушта alushta24.org

Алушта alushta24.org

Алушта alushta24.org

Алушта alushta24.org

Гора Хрони Twitter/@KrimRt

Гора Хрони Twitter/@KrimRt

Гора Хрони Twitter/@KrimRt

Гора Хрони Twitter/@KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму развесили баннеры с надписью "За*рем город вместе", таким образом намекая на то, что россияне превратили полуостров в мусорку.

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