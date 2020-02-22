Бегство "гаранта": как Виктор Янукович скрылся из Украины

Экс-президент Украины Виктор Федорович Янукович сбежал из страны шесть лет назад, 22 февраля 2014 года. Сегодня он осужден за государственную измену, проходит как подозреваемый по ряду других дел и скрывается в России от тюремного заключения.

Верховная Рада признала этот побег самоустранением от власти, а сам "гарант Конституции" оправдывался тем, что якобы пытался спасти собственную жизнь. Каким образом Януковичу удалось скрыться от правосудия – в материале OBOZREVATEL.

Подготовка побега "гаранта"

Свое бегство Виктор Янукович начал готовить еще 19 февраля 2014 года – сразу же после того, как в СМИ появились первые сообщения об убитых в центре Киева активистах Евромайдана. Видео с камер наблюдения в президентской резиденции в Межигорье показывает, что вещи экс-президента вывозились с 19 по 21 февраля включительно.

Кадры с камер наблюдения в Межигорье - 19.02.2014 скриншот видео

Кадры с камер наблюдения в Межигорье - 19.02.2014 скриншот видео

21 февраля Виктор Янукович и лидеры политической оппозиции – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок, подписали соглашение об урегулировании кризиса. Документ, закрепленный подписями европейских дипломатов, предусматривал возобновление действия Конституции в редакции 2004 года, создание коалиции и правительства национального единства, проведение до декабря 2014 года досрочных президентских выборов и объективное расследование антизаконных действий правоохранителей против участников Евромайдана. Но уже подписывая этот документ, Янукович планировал сбежать из страны.

Как Янукович сбежал из Киева

Вечером 21 февраля со сцены Майдана выступил сотник Самообороны Владимир Парасюк. Он заявил, что революционеров не устраивают договоренности с президентом и если оппозиционеры не потребуют отставки Януковича, активисты пойдут на новый штурм правительственного квартала.

Вскоре после этого Виктор Янукович, поспешно собрав остатки вещей, покинул свою резиденцию под Киевом. В ночь с 21 на 22 февраля он прибыл в Харьков, где дал свое последнее на территории Украины интервью.

Экс-президент заявил, что не собирается покидать Украину. Но при этом, уточнил Янукович, он не планирует возвращаться в Киев, а будет "двигаться по юго-востоку страны".

Бегство в Крым

Уже во второй половине дня 22 февраля Янукович вылетел из Харькова в Донецк. Там он пытался пересечь границу с Россией, но его не выпустили украинские пограничники.

Тогда кортеж президента-беглеца выехал в Запорожскую область. Под Бердянском Янукович пересел в ожидавший его вертолет, на котором, с остановкой в российском городе Анапа, он добрался до Крыма.

Побег Виктора Януковича в Россию

На полуострове "гарант" ненадолго остановился в Ялте, откуда поздним вечером 23 февраля выехал в Севастополь. Там он обосновался в одной из воинских частей Черноморского флота РФ. Находясь на территории этой части Янукович написал заявление об отказе от государственной охраны, после чего на борту российского военного корабля сбежал на територию России.

Схема бегства Виктора Януковича ГромадськеТБ

Суды над Януковичем и приговор экс-президенту

Вскоре после бегства Виктора Януковича, в Украине против него возбудили ряд уголовных дел. В частности, экс-президента подозревают в государственной измене, создании организованной преступной группировки, причастности к массовым смертям активистов Революции Достоинства, незаконном завладении резиденцией в Межигорье и земельными участками в Сухолучье и получении крупных взяток под видом авторских вознаграждений.

Один приговор Виктору Януковичу уже был вынесен – 24 января 2018 года Оболонский суд города Киев признал его виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам тюремного заключения.

Где Виктор Янукович сейчас

После побега экс-президент несколько раз появлялся в информационном пространстве – записывал видео-обращения и давал пресс-конференции. Запомнился украинцам цитатой "Астанавитесь" и сломанной на пресс-конференции ручкой.

Все эти годы Виктор Янукович предположительно живет в российском Ростове. Официально он зарегистрирован по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Еременко 81, корпус В. Фактическое местонахождение экс-президента неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля 2020 года Виктор Янукович написал обращение, в котором обвинил участников Революции Достоинства в том, что они якобы начали войну на Донбассе и выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну".

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