"Это спасает жизнь!" Победившая рак журналистка взорвала сеть мощным призывом

Украинская журналистка Янина Соколова, которая поборола рак, призвала пройти тест на онкозаболевания.

В Facebook она написала о главном своем жизненном месседже: "Следите за своим здоровьем!" и предложила присоединиться к флешмобу #ияпройдутест.

"Мои близкие и я теперь будут точно знать, что это спасает жизни. Именно поэтому я призываю вас принять участие в этом флешмобе", – написала она.

Янина Соколова Facebook Янины Соколовой

"Я – никогда... Никогда не думала, что со мной произойдет рак. К врачам ходила, когда припечет. Все намеки организма, что что-то не так, воспринимала как побочное действие от недостатка сна, сквозняков, нервов и ментальное "та пройдет". Не прошло", – поделилась журналистка.

Она рассказала, что в ноябре 2018 года после упорных намеков в течение трех лет организм показал "красную карточку", а анализ – смертельный для многих диагноз.

"Я благодарна небу и врачам за то, что сейчас здорова и могу обо всем этом вам написать", – заключила журналистка.

Пост Соколовой получил мощный отклик в сети, многие пользователи в комментариях отметили, что уже прошли тест. На момент публикации он набрал 3,2 тысячи лайков и более 1 тысячи перепостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала о жутких стереотипах рака в украинском обществе, с которыми лично столкнулась.

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