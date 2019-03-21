По примеру Крыма: оккупанты объявили о выдаче паспортов РФ на Донбассе

Оккупанты в ближайшее время начнут выдачу паспортов граждан Российской Федерации в "Донецкой и Луганской народных республиках".
Об этом сообщается в подконтрольном боевикам Telegram-канале WarGonzo. Информация якобы поступила из источников в "Народном Совете ДНР" и "силовых структурах республики".
Процедура должна начаться в апреле и охватит в первую очередь госслужащих (сотрудников администраций, министерств и силовых ведомств) и пенсионеров.
Политнавигатор
Отмечается, что основанием для выдачи станет проект упрощенной системы получения гражданства для соотечественников, который был разработан и одобрен российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
"В настоящее время на территорию уже завезли порядка полумиллиона бланков. Идёт ли речь о внутренних российских паспортах или заграничных – как это было в случае Абхазии и РЮО – пока что не уточняется", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".
В декабре 2018 года Госдума РФ приняла законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства. Не скрывается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.