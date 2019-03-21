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По примеру Крыма: оккупанты объявили о выдаче паспортов РФ на Донбассе

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Оккупанты в ближайшее время начнут выдачу паспортов граждан Российской Федерации в "Донецкой и Луганской народных республиках".

Об этом сообщается в подконтрольном боевикам Telegram-канале WarGonzo. Информация якобы поступила из источников в "Народном Совете ДНР" и "силовых структурах республики".

Процедура должна начаться в апреле и охватит в первую очередь госслужащих (сотрудников администраций, министерств и силовых ведомств) и пенсионеров.

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По примеру Крыма: оккупанты объявили о выдаче паспортов РФ на Донбассе

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Отмечается, что основанием для выдачи станет проект упрощенной системы получения гражданства для соотечественников, который был разработан и одобрен российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году.

"В настоящее время на территорию уже завезли порядка полумиллиона бланков. Идёт ли речь о внутренних российских паспортах или заграничных – как это было в случае Абхазии и РЮО – пока что не уточняется", – сказано в сообщении.

По примеру Крыма: оккупанты объявили о выдаче паспортов РФ на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".

В декабре 2018 года Госдума РФ приняла законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства. Не скрывается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости ЛНРНовости Донбасса
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сейчас хохлы ломанутся в Донецк
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2
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Земля круглая.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Росияки ждите ответку за все. Она придёт. Не обязательно от украинцев, но обязательно придёт.🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Борисс Робот
Борисс Робот
"Отмечается, что основанием для выдачи станет проект упрощенной системы получения гражданства для соотечественников, который был разработан и одобрен российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году." ... то есть теперь достаточно только Вовке цем в лобок как в Китае (только там была императрица) и получи свой паспорт жителя пидорашки...
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