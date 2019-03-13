"Плюну в помет": Соколова дерзко высказалась о встрече с Соловьевым

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что сделает в случае встречи с одним из главных пропагандистов президента России Владимира Путина Владимиром Соловьевым.

В прямом эфире со зрителями она ответила на вопрос, "что скажет соколиный глаз, если встретится с соловьиным пометом". "Да что скажет соколиный глаз? Он плюнет в этот помет и своим испепеляющим плевком уничтожит его. Это единственный ответ на этот вопрос. Кстати, они бесятся страшно. На прошлой неделе несколько раз вспоминали о "Вечере", уже боятся вспоминать мое имя вслух", — сказала Соколова.

Также она анонсировала ответ российским пропагандистам в ближайшем выпуске "Вечера".

Янина Соколова Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала, как Путин повлияет на выборы президента в Украине.

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