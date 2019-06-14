"Платили по $20 тысяч!" Филарет заявил о подкупе при голосовании в ПЦУ

При голосовании за предстоятеля Православной церкви Украины, возможно, осуществлялся подкуп архиереев.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал почетный Патриарх ПЦУ Филарет. По его словам пятый президент Украины Петр Порошенко хотел, чтобы предстоятелем Украинской церкви был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ - Ред.). Однако, Филарет настаивал на кандидатуре Епифания, которую тогда продвигал.

"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", – рассказал Филарет.

Патриарх отметил, что якобы слышал, что епископам платили за голосование за Симеона по 20 тысяч долларов.

"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тысяч долларов. Но, правда это или нет - я утверждать не могу", – уточнил он.

Патриарх Филарет Деловая столица

Также Филарет заверил, что не знает, платились Константинопольскому патриархату какие-то деньги за Томос. При этом он уверен, что олигархи в Украине влияют на ПЦУ.

"Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас (с предстоятелем ПЦУ Епифанием - Ред.). А нам надо все-таки думать о единстве. Нам надо строить в Украине единую поместную церковь. А если мы друг друга поливать грязью, то не сможем сойтись", – добавил Патриарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, Патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не был ознакомлен с содержанием Томоса до его получения, а потому не принимает его.

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