ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Платили по $20 тысяч!" Филарет заявил о подкупе при голосовании в ПЦУ

3.2тЧитать материал на украинском

При голосовании за предстоятеля Православной церкви Украины, возможно, осуществлялся подкуп архиереев.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал почетный Патриарх ПЦУ Филарет. По его словам пятый президент Украины Петр Порошенко хотел, чтобы предстоятелем Украинской церкви был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ - Ред.). Однако, Филарет настаивал на кандидатуре Епифания, которую тогда продвигал.

"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", – рассказал Филарет.

Новости
Скандальный собор Филарета: ПЦУ предупредили, чем все может закончиться

Патриарх отметил, что якобы слышал, что епископам платили за голосование за Симеона по 20 тысяч долларов.

"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тысяч долларов. Но, правда это или нет - я утверждать не могу", – уточнил он.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

Деловая столица

Также Филарет заверил, что не знает, платились Константинопольскому патриархату какие-то деньги за Томос. При этом он уверен, что олигархи в Украине влияют на ПЦУ.

"Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас (с предстоятелем ПЦУ Епифанием - Ред.). А нам надо все-таки думать о единстве. Нам надо строить в Украине единую поместную церковь. А если мы друг друга поливать грязью, то не сможем сойтись", – добавил Патриарх.

Новости
Филарет в руках Москвы: религиовед рассказал, кто манипулирует патриархом

Как сообщал OBOZREVATEL, Патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не был ознакомлен с содержанием Томоса до его получения, а потому не принимает его.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Митрополит ЕпифанийПатриарх ФиларетПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
ПЦУцерковьолигархикоррупциярелигия
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
26
17
Смешно
1
Интересно
2
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Не злобой, поверьте, проникнут мой стих - мне просто до боли обидно, что грязнут священники в склоках мирских, а духа за этим не видно. Пусть даже сопутствует церкви успех, она изначально убога, коль место в ней есть для всего и для всех - за вычетом правды и Бога…
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Блаженніший Філарете, якщо немає доказів, то навіть у світському житті такі звинувачення розцінюються як наклеп. А що вже говорити про священослужителів?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Мир Миру, а с чего это вам доказательства потребовались, ведь всегда хватало: "все это знают!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Мне кажется скоро с этим филаретом может случится беда, уж слишком много он рассказывает о цене в 20000 зеленый за украинскую гидность.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel