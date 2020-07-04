Писарук: я удивлен, что дело VAB банка закрыто по формальным причинам, а не по существу

Бывший заместитель главы НБУ Александр Писарук заявляет, что дело против него и бизнесмена Олега Бахматюка, закрыто окончательным решением суда, закрыто по весомым формальным причинам, но должно быть закрыто и по сути, ведь для этого есть все фактические и юридические основания. Сообщает УНИАН.

Об этом Писарук заявил в колонке "Нового времени", комментируя закрытие решением Печерского районного суда г. Киева дела против него и Олега Бахматюка. "Новость, конечно, положительная, поскольку обвинения в отношении меня как были, так и остаются абсолютно беспочвенны", - пишет банкир. Но для него было "удивлением узнать, что дело, несмотря на все юридические и фактические основания для этого, было закрыто не по существу, а по формальным причинам, которые, тем не менее, по нашему мнению, также являются весомыми".

Писарук напомнил, что в отношениях с "VAB банком" команда НБУ действовала в рамках законодательства и исключительно с целью избежания негативных последствий банковского кризиса в стране: "В процессе принятия решения о выдаче стабилизационного кредита "VAB банку", несмотря на то, что кризис требует оперативности принятия решений, команда прошла необходимые процедуры и приняла законное решение, которое до сих пор действующее и никем не обжаловано ".

"Есть все основания для закрытия дела в отношении меня как по формальным причинам, так и в связи с отсутствием какого-либо уголовного преступления в моих действиях. Ожидаю, что в ближайшее время все необходимые процессуальные действия будут предприняты и с меня будут окончательно сняты все обвинения ", - считает Писарук.

Напомним, что 5 июня Печерский районный суд г. Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Кроме того, выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.