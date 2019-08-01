"Пикник ради жизни": в Киеве отметят День двойняшек и установят рекорд Украины

В воскресенье, 4 августа, в Киеве, на территории ВДНХ (проспект Академика Глушкова, 1) с 11:00 до 21:00 будет проходить всегородской благотворительный "Пикник ради жизни", приуроченный Всемирному дню двойняшек.

Как сообщили организаторы, также мероприятие проведут в поддержку недоношенных младенцев.

Во время "Пикника" состоится установления рекорда Украины "Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации".

Близнецы РБК-Украина/Рixabay.com

Целью является популяризация семьи и здорового образа жизни, привлечение внимания к вопросу сохранения беременности и уменьшения рисков наступления преждевременных родов, в частности, при вынашивании двойни. Ведь около 70% многоплодных беременностей заканчиваются раньше срока, отметили организаторы.

Все собранные средства от продажи билетов и сувенирной продукции будут направлены на закупку оборудования (открытой реанимационной системы) для выхаживания недоношенных младенцев для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

В программе мероприятия также лекторий для родителей, мастер-классы, шоу, квесты для детей, кукольный театр, библиотека, спортивные активности, сенсорные площадки, лотереи и выступления известных исполнителей.

Организатором выступила ОО "Детские объятия", которая в течение двух лет устраивает праздник для двойняшек и их родителей. На них был установлен рекорд Украины по нахождению наибольшего количества двойняшек и близнецов на одной локации в одно время.

Еще один организатор – Всеукраинская ассоциация родителей недоношенных детей ОО "Ранние пташки", цель которой – оказание информационной и психологической поддержки семьям, в которых дети родились раньше срока.

Для представителей СМИ предварительная регистрация обязательна.

Пикник Организаторы мероприятия

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