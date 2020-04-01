На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 17 наших сограждан погибло в мучениях. Каждая смерть человека - это личная трагедия и трагедия его родных и близких.

Эти цифры статистики, не велики относительно стран ЕС и США, где счёт инфицированным пошёл уже на сотни тысяч.

Но эти цифры не должны никого успокаивать. Иммунитет украинцев не сильнее иммунитета китайцев, итальянцев или американцев.

Инфицированных Covid-19 в Украине гораздо больше!

Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, не сообщают об этом медикам, но при этом сидят дома, не подвергая опасности других.

Другая часть инфицированных переносят Covid-19 легко и не заметно, почти как обычную простуду. Но при этом такие инфицированные лица могут заражать других.

И заразили бы очень многих, если бы в полную силу работал общественный транспорт, торговые центры и кафе с кинотеатрами.

Мы ввели карантин 11 марта, когда количество установленных заболевших было меньше десятка. опередив аналогичные решения многих европейских стран,

Это было болезненное для миллионов наших сограждан решение. Но это было правильное решение!

Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена ещё впереди.

Сравните динамику выявления инфицированы в Украине и в Испании.

28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса!

В Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней - 669 инфицированных.

Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля.

Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека.

Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека.

Для того чтоб карантин был эффективен нужно два условия :

1. Тестирование, тестирование и ещё раз тестирование !

2. Самоизоляция, самоизоляция и ещё раз самоизоляция для всех кто не задействован в работе производства, агрокомплекса и работе объектов критической инфраструктуры.

Вот то, что может и должно остановить катастрофическое распространение эпидемии в Украине.

И в первую очередь самоизоляция для тех кто вернулся из эпицентров эпидемии США, ЕС, других стран. 14 дней дома, это не высокая цена за спасения жизни и здоровья Ваших сограждан.

Не будьте эгоистами !

Китай, Сингапур, Тайвань, ряд других азиатских стран уже остановили эпидемию.

В Китае полная остановка потребовала 2,5 месяцев с момента установления первого случая заражения 31 декабря

Государственная власть и местное самоуправление делают многое для того, чтоб остановить раскрутку эпидемической спирали.

Но без ответственной гражданской позиции граждан, осознающих свою ответственность за своё здоровье и жизнь своих сограждан, не возможно быстро и без потерь пройти через кошмар эпидемии охватившей весь мир.

Будьте ответственны перед собой, своими близкими и согражданами !

Оставайтесь дома ! Соблюдайте карантин !

Давайте не повторим трагедии Италии и Испании !

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