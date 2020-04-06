Главная Новости
6 апреля • обновлено в 17:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Пик эпидемии коронавируса в Украине припадет на конец апреля: инфекционист назвал дату

4.2т
Читать материал на украинском

Пик заболеваний на коронавирус в Украине, скорее всего, припадет на период 24-27 апреля.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. По его словам, это показывает мировая тенденция, когда уменьшение количества новых случаев происходит через 2-2,5 месяца после начала регистрации первых.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Пик заболеваний в Украине на коронавирус припадет на конец апреля – числа 24-27. После этого начнется уменьшение количества зарегистрированных случаев. Подобная картина наблюдается по всем странам, где количество больных уменьшается где-то через 2-2,5 месяца после начала регистрации первых случаев. Это скорее естественный ход волны эпидемии", – подчеркнул инфекционист.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Он также прокомментировал уменьшение количества зарегистрированных инфицированных в Украине, которое наблюдалось на выходных 4-5 апреля.

"Это связано с особенностями работы лабораторий, осуществляющих диагностику. Цифра компенсируется, когда начнут тестировать в течение рабочей недели. Количество тестов влияет также на выявление тех или иных случаев. Украина пока продолжает отставать и тестирует очень небольшое количество людей", – подытожил Курпита.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине начнется ориентировочно с 14-15 апреля.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Курпита
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,27 миллиона человек, погибли – почти 70 тысяч

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

  • Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор" вместо мыла.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги