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/Общество

"Петля на шее!" Портников пояснил выгоду России от референдума по Донбассу

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Референдум о формате переговоров с Россией, который намерен провести президент Украины Владимир Зеленский, может быть выгодным Кремлю и "затянет петлю на шее Украины".

Такое мнение высказал в блоге на "Грани.Ру" украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он уточнил, что пока не ясно, каким будет этот референдум, но для урегулирования конфликта Киеву нужно начать переговоры с "российскими марионетками на Донбассе".

Портников предположил, что договоренности, выгодные Москве и обсуждаемые в олигархических кругах, близких к Зеленскому, состоят в том, что "Киев исполняет свою часть Минска, превращая оккупированные Россией территории в "государства в государстве", и закрывает глаза на неисполнение Москвой своей части договоренностей". Взамен Россия прекратит обстрел и вернет украинских пограничников.

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Виталий Портников

Виталий Портников

24tv.ua

"Такая ситуация – с сохранением анклавов, в которых день и ночь работает российское телевидение, живут российские граждане и стоят российские войска, переодетые в "народную милицию", действительно на руку Кремлю. Сохраняя контроль над Донбассом, Москва одновременно обеспечивает его жителям участие в президентских и парламентских выборах в Украине, что гарантирует если не большинство, то уж, во всяком случае, определяющее влияние пророссийских политических сил в Верховной раде и возможность избрания ставленника Кремля президентом страны", – написал журналист.

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Соответствующую ситуацию Портников назвал петлей, "которую хотят накинуть на шею Украине – но затянуть с помощью самого украинского народа". По его словам, в этом главная опасность, так как тогда в Украине может начаться уже не придуманный Россией, а вполне реальный гражданский конфликт между сторонниками и противниками капитуляции перед Кремлем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Тег
референдум
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Я всегда думал, что демократия - это власть народа. Но тут товарищ Рузвельт объяснил мне, что демократия - это власть американского народа". И.В.Сталин. _______________________________________________________________ Майданные активисты, в отличие и от Рузвельта, и от Сталина, полагают, что демократия - это власть скачущих нацистов над народом.
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