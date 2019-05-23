"Петля на шее!" Портников пояснил выгоду России от референдума по Донбассу

Референдум о формате переговоров с Россией, который намерен провести президент Украины Владимир Зеленский, может быть выгодным Кремлю и "затянет петлю на шее Украины".

Такое мнение высказал в блоге на "Грани.Ру" украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он уточнил, что пока не ясно, каким будет этот референдум, но для урегулирования конфликта Киеву нужно начать переговоры с "российскими марионетками на Донбассе".

Портников предположил, что договоренности, выгодные Москве и обсуждаемые в олигархических кругах, близких к Зеленскому, состоят в том, что "Киев исполняет свою часть Минска, превращая оккупированные Россией территории в "государства в государстве", и закрывает глаза на неисполнение Москвой своей части договоренностей". Взамен Россия прекратит обстрел и вернет украинских пограничников.

Виталий Портников 24tv.ua

"Такая ситуация – с сохранением анклавов, в которых день и ночь работает российское телевидение, живут российские граждане и стоят российские войска, переодетые в "народную милицию", действительно на руку Кремлю. Сохраняя контроль над Донбассом, Москва одновременно обеспечивает его жителям участие в президентских и парламентских выборах в Украине, что гарантирует если не большинство, то уж, во всяком случае, определяющее влияние пророссийских политических сил в Верховной раде и возможность избрания ставленника Кремля президентом страны", – написал журналист.

Соответствующую ситуацию Портников назвал петлей, "которую хотят накинуть на шею Украине – но затянуть с помощью самого украинского народа". По его словам, в этом главная опасность, так как тогда в Украине может начаться уже не придуманный Россией, а вполне реальный гражданский конфликт между сторонниками и противниками капитуляции перед Кремлем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал идею Зеленского о проведении референдума по вопросу соглашений с Россией

Также украинский журналист Остап Дроздов возмутился идеей вынести такой важный вопрос как отношения с Россией на референдум. Он считает, что это должно быть государственное решение. Президент не должен перекладывать ответственность на избирателей

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся