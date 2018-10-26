Снег в Украине: синоптик дал подробный прогноз

В ближайшие недели в Украине сохранится теплая погода с небольшими дождями, первые заморозки с мокрым снегом ожидаются в ноябре.

"Сейчас ночная температура от 3 до 5 градусов тепла, днем будет подниматься до +8, такой температурный показатель сохранится до конца октября. По северной части страны пройдет дождь, но с 29 октября будет сухо", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань.

Начало ноября, как говорит синоптик, принесет украинцам еще больше тепла – до +8 ночью и до +14 днем, только на 2 число ожидается дождь.

Потом же оттепели будут чередоваться с периодами легких заморозков, говорит он.

"С 7 по 9 ноября ожидается от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11-14 числа от 0 до -2 градусов мороза, с 14 по 16 будет плюсовая температура до 4 градусов. Затем вновь ожидается минусовая температура до 3 градусов мороза. С 20 по 23 ноября плюсовая температура, и с 23 по 27 число морозы усилиться, температура по Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержатся", – спрогнозировал народный синоптики.

По его словам, подобные погодные условия ожидаются и в декабре, а снег в Украине не будет задерживаться вплоть до Нового Года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после резкого похолодания в Украину вновь возвращаются теплые температуры. В начале следующей недели будет до +17.