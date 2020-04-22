Первые в мире: Зеленский представил цифровой паспорт украинца. Видео

Цифровую ID-карту и биометрический загранпаспорт гражданина Украины внесли в мобильное приложение "Дія".

Об этом на онлайн-презентации цифровых паспортов сообщил президент Владимир Зеленский, передает "Укринформ".

"Мы были десятые в мире, кто ввел цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации. Теперь стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта и точно первые, кто предоставил им такие же юридические права, что имеют пластиковые или бумажные", – отметил глава государства.

Приложение "Дія"

Он отметил, что с сегодня, 22 апреля, украинцы могут использовать паспорт в смартфоне для получения банковских или государственных услуг.

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что на портале "Дія" можно онлайн получить 27 админуслуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приравняли е-паспорта от приложения "Дія" к бумажным.

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