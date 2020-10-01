200’000 заражений.

4000 смертей.

4000 выявлений в сутки.

2% летальность.

Это значит, что из 4000 тех. кто вчера заразился 80 может умереть.

Период.

- Это развод.

- За*бали своими масками.

- Идите нах*й с вашим коронавирусом.

- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.

Сменился периодом.

- Ой, бля.

- Не Дай Бог!

- У меня вокруг уже куча людей заболели.

- Только бы в легкой форме - чтоб не госпитализация.

- А если вдруг я - койки в больницах хоть есть?!

В связи с этим.

Снова обращаюсь к дебилам, продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное.

Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.

Так вышло.

Мы с вами, кретинами, сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Доказанный факт

Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём и у разных людей протекает по разному.

Кто-то не замечает.

Кто-то умирает.

Умирать не хочется.

И на ИВЛ тоже не хочется.

В связи с этим нас всех в публичных местах просят поголовно надевать маски, чтобы минимизировать риск заражения.

Да.

Маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда - не ясно кто именно больной.

Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.

А за вами дураками ходим мы.

Поэтому.

Во всем цивилизованном мире просят о простых вещах - ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук.

Не хотите, чтобы у нас наступил п*здец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин - наденьте бл*дь маску.

Надеюсь, я смог донести спокойно свою профессиональную и гражданскую позицию.

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