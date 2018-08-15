"Биомасса!" Пропагандист Кремля призвал отселить жителей Донбасса на Дальний Восток

Российский пропагандистский журналист Александр Коц предложил переселять жителей временно оккупированных частей Донбасса на Дальний Восток в Россию. Он считает, что им стоит сразу же менять гражданство.

Как известно, президент РФ Владимир Путин поставил перед премьер-министром Дмитрием Медведевым задачу придумать план заселения Дальнего Востока. В связи с этим пропагандист в соцсети Twitter предложил "увеличить программу переселения соотечественников" и обеспечить гражданством "беженцев Донбасса".

Однако в комментариях к посту Коца не поддержали. На журналиста обрушился шквал критики и насмешек.

"Ох***ельный приз — гражданство России. Я бы еще понял Германии или Швеции, но это — только наказание", — высказался один из комментаторов.

"Ещё одно подтверждение, что для России жители Донбасса — биомасса. Все остальные оды о том, как и им жалко бедных детей Донбасса — чистая ложь и лицемерие", — написал пользователь Punk.

Отреагировали на абсурдный пост пропагандиста и украинские журналисты.

"Прекрасный план. Разнести Донбасс, погрузить его в криминал и хаос, сделать условия жизни в регионе невыносимыми, а потом предложить его жителям переезд на Дальний Восток РФ, в депрессивную провинцию. Спасибо, Россия", — прокомментировал предложение Коца Денис Казанский.

О, прекрасный план. Разнести Донбасс, погрузить его в криминал и хаос, сделать условия жизни в регионе невыносимыми, а потом предложить его жителям переезд на Дальний Восток РФ, в депрессивную провинцию.



Спасибо, Россия! pic.twitter.com/RmPBtpMKuD — Денис Казанський (@den_kazansky) 14 августа 2018 г.

"Лучшая реклама "русского мира" и прочих "новороссий". Кремлевский пропагандист Коц предлагает русскоговорящим жителям Донбасса собирать манатки и валить на Дальний Восток осваивать вечную мерзлоту. Я так и знал, что "новороссия" — она где-то между Магаданом и Чукоткой", — написали в Twitter "Фосфорная Горловка".

"Коц намекает, что России абсолютно наплевать на жителей Донбасса. Они для нее — всего-навсего биологический материал для решения демографических проблем и затыкания дыр в депрессивных вымирающих регионах РФ", — также написал блогер в комментариях.

Лучшая реклама "русского мира" и прочих "новороссий". Кремлевский пропагандист Коц предлагает русскоговорящим жителям Донбасса собирать манатки и валить на Дальний Восток осваивать вечную мерзлоту. Я так и знал что "новороссия" она где-то между Магаданом и Чукоткой 😂 pic.twitter.com/ho09DWaW1h — Фосфорная Горловка (@natohawks) 14 августа 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за предложения замглавы ЦИК Андрея Магеры лишать украинского гражданства некоторых жителей Донбасса.