Главная Новости
21 февраля • обновлено в 16:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Переселенцы привезли в Новые Санжары еду для людей из Уханя

3.1т
Читать материал на украинском

Переселенцы из Донецка, ветераны АТО и другие неравнодушные украинцы привезли вкусности для эвакуированных из Уханя сограждан, которых поместили на карантин в Новых Санжарах.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook журналист Владимир Рунец (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", – поделился он трогательной историей с места событий.

Переселенцы привезли еду для украинцев из Уханя в Новых Санжарах

Переселенцы привезли еду для украинцев из Уханя в Новых Санжарах

Facebook Владимира Рунца

Кроме того, об этом также написала журналистка Татьяна Доцяк, которая вместе с коллегами привезла в Новые Санжары еду для украинцев из Китая и увидела там много единомышленников.

"При нас переселенцы разгрузили микроавтобус с напитками и сладостями. Ветераны АТО обещают привезти пиццу. А завтра из Харькова едет Автомайдан с поддержкой моральной и гуманитарной. Люблю", – написала она на личной странице в Facebook.

Гостинцы для украинцев на карантине в Новых Санжарах

Гостинцы для украинцев на карантине в Новых Санжарах

Facebook Татьяны Доцяк

В свою очередь Александр Блинов, начальник медцентра "Белые Санжары", где сейчас находятся эвакуированные, пообещал, что все гостинцы будут переданы им после проверки.

"Я на глупого не похож, чтобы не забрать эти продукты. Почему я должен людей обделять? У меня есть мой представитель по тылу, который посмотрит это все. Минимальная проверка будет, поймите правильно, потому что предосторожность", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинцы стали оставлять слова поддержки под постом Ирины Чуйко, эвакуированной из Китая. Также люди извинялись за своих соотечественников из Новых Санжаров Полтавской области, которые взбунтовались против того, чтобы граждан Украины поселили в санатории их города.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
7
Смешно
8
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Заметьте, из Донецка ! А из западных областей только ликование, что не к ним отправили и никакой помощи. Забыли ву-йки послевоенные годы, когда тебя поддают стигмации ни за что. Думают, что уже одной ногой в Европе, а на остальных им на..ть. Но тем горше будет разочарование, а мы им всё вспомним: и гостеприимство и широту их души !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну что вы к людям пристали?они не против эвакуированных они против карантина который у нас сами знаете как организован,мы уже видели клеёнку и скотч)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги