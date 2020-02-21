Переселенцы из Донецка, ветераны АТО и другие неравнодушные украинцы привезли вкусности для эвакуированных из Уханя сограждан, которых поместили на карантин в Новых Санжарах.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook журналист Владимир Рунец (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", – поделился он трогательной историей с места событий.

Переселенцы привезли еду для украинцев из Уханя в Новых Санжарах Facebook Владимира Рунца

Кроме того, об этом также написала журналистка Татьяна Доцяк, которая вместе с коллегами привезла в Новые Санжары еду для украинцев из Китая и увидела там много единомышленников.

"При нас переселенцы разгрузили микроавтобус с напитками и сладостями. Ветераны АТО обещают привезти пиццу. А завтра из Харькова едет Автомайдан с поддержкой моральной и гуманитарной. Люблю", – написала она на личной странице в Facebook.

Гостинцы для украинцев на карантине в Новых Санжарах Facebook Татьяны Доцяк

В свою очередь Александр Блинов, начальник медцентра "Белые Санжары", где сейчас находятся эвакуированные, пообещал, что все гостинцы будут переданы им после проверки.

"Я на глупого не похож, чтобы не забрать эти продукты. Почему я должен людей обделять? У меня есть мой представитель по тылу, который посмотрит это все. Минимальная проверка будет, поймите правильно, потому что предосторожность", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинцы стали оставлять слова поддержки под постом Ирины Чуйко, эвакуированной из Китая. Также люди извинялись за своих соотечественников из Новых Санжаров Полтавской области, которые взбунтовались против того, чтобы граждан Украины поселили в санатории их города.

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