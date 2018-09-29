Для "переселенцев"...

Обращаю внимание бывших жителей оккупированных регионов Украины, которые переехали на постоянное местожительство в НЕоккупированную часть страны...

Если вы, сотрудничали в той или иной мере с оккупационной администрацией (выполняли обязанности "государственных служащих", работали в "полиции, налоговой службе, прокуратуре, государственной администрации" и т.п.), имели отношение к организации и проведению сепаратистского "референдума" или иным каким образом коллаборировали с оккупантами, например, воспитывая детишек в духе "Новороссии" и почитания "ДНР\ЛНР", не говоря уже о "прохождении службы в незаконных вооружённых формированиях"...

НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ!!!

Приобретение вами недвижимости на неоккупированной территории, вывоз-вывод капитала сюда или ведения тут бизнеса не сделает вашу (а так же ваших ближайших родственников) жизнь в дальнейшем безопасной, обеспеченной или даже сколь-нибудь приемлемой...

Скажем так, определённые организации и учреждения Украины всё помнят и всё видят, не взирая на сохранённые вами паспорта граждан Украины и претензии на этом основании на полноправные права гражданина этой страны, а так же вашего желания прикинуться ветошью...

Напоминаю, что настоящие переселенцы, вынужденные из-за вашего предательства покинуть свою малую Родину (оккупированные района Донбасса), бросив своё движимое и недвижимое имущество, часто с угрозой для своей жизни из-за ваших и ваших друзей из-за поребрика действий, так же всё помнят и ничего не забыли... и потому у вас точно ничего с ветошью не сложится. Аминь!

Хочу также обратить ваше внимание на тот факт, что определённая терпимость и толерантность со стороны нынешней украинской власти разных уровней к вашей минувшей деятельности, во многом обеспеченная коррупционной составляющей, отнюдь не станет панацеей для вас в ближайшем будущем... а так же в дальнейшем...

ЗА ВАМИ ТАКИ ПРИДУТ...!!!

И да воздастся каждому по заслугам его...

П.С. Исключения в редких случаях возможны только для тех, кто был вынужден делать это в рамках сотрудничества со специальными службами нашей страны или готов "сотрудничать на данный момент"...

Потому, больше хороших фото-снимков и качественных видеосъёмок с оккупированных территорий... особенно с представителями "власти"... они нам пригодятся...