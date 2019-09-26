Перепрыгнул 10 должностей: всплыли скандальные факты о назначении мужа бухгалтера "Квартала" в ГУР

Чтобы занять кресло директора Департамента стратегической разведки ГУР, муж главного бухгатера студии "Квартал 95" Алексей Пашков перепрыгнул 10 должностей за два месяца.

Об этом в своем блоге для Цензор.НЕТ написал главный редактор издания Юрий Бутусов.

Журналист поделился подробностями о карьере Пашкова.

Он – кадровый военный разведчик, 18 лет прослужил в военно-техническом управлении 3-го департамента Главного управления разведки Минобороны (департамент стратегической разведки). Несмотря на выслугу и добросовестную службу, занимал одну из низовых должностей в ГУР Минобороны.

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"Такие структуры как 3-й департамент – куда более спокойная и стабильная работа, чем оперативная разведка и диверсии. Вскоре после победы президента Зеленского, карьера Пашкова пошла вверх. На данный момент Алексей Пашков занимает штатную должность начальника аналитического управления – временно исполняющего обязанности начальника Департамента стратегической разведки ГУР МО", – уточнил он.

По данным Бутусова, с июля 2019-му Пашков перепрыгнул сразу 10 служебных должностей, чтобы занять кресло и.о. начальника департамента.

"Это было бы логично, если бы Алексей Пашков проводил опасные операции в тылу врага, и в награду за боевые заслуги получил карьерный взлет. Нет проблем, есть фронт, есть задача по линии фронта, возможностей отличиться для инициативного и опытного офицера во время войны более чем достаточно. Но должность Пашкова далека от ведения боевых действий, диверсий и добычи секретов Кремля. Ничего выдающегося по сравнению с коллегами этот офицер не сделал. Разумеется, 300 других офицеров стратегической разведки отнеслись к такому скачку негативно", – поделился он.

Журналист обратил внимание, что для назначения Пашкова на высокую должность необходима подпись Зеленского.

"Нельзя дискредитировать воинское звание и прохождения карьеры. Прыжки в карьере должны быть мотивированы исключительными и очевидными заслугами в коллективе, а не личными знакомствами. Если Пашков сохранит свою должность, все его руководители бросят тень на военную разведку и военной службе. Утверждать Пашкова в должности директора департамента в таких условиях недопустимо", – подчеркнул Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава СБУ Иван Баканов назначил своим заместителем генерал-майора Анатолия Калюжняка, который работал во времена президентства Виктора Януковича.

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