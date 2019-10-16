С 1 по 14 октября 2019 года на территории "ДНР" проводилась "республиканская" перепись населения. Поскольку это первое подобное мероприятие за недолгий период существования "недогосударства", люди пристально следили за происходящим и у многих людей возникли опасения, что будет с информацией, которую собрали переписчики.

Несмотря на опубликованный регламент, процесс проходил с потолка. Местным администрациям шепнули, какие данные нужны в обязательном порядке, а что может и подождать.

Необходимо найти пустующее жилье, которое можно отжать на основании пресловутого документа, в котором черным по белому написано:

"Имущество, не имеющее собственника или собственник которого не известен, в том числе находка, признается бесхозяйным и переходит в собственность ДНР по приобретательной давности, которая равняется трем месяцам (90 дней) с момента поступления заявления в органы полиции или органы местного самоуправления, и оформляется решением органов доходов и сборов (ст. 1.3)". (регулируется Временным порядком, утвержденным Постановлением СМ ДНР от 12.03.2015 № 3-16).

Перепись населения в "ДНР" Деловой Донбасс

Несмотря на раздутый штат переписчиков, никакой регламент не соблюдается даже для видимости. Вопросы у каждого разные, количество с заявленными не совпадает, способы переписи тоже отличаются, некоторых "переписывают" по несколько раз. Принявшим участие в переписи населения выдают справки об участии, они нужны для контроля. Через несколько дней по домам выборочно пройдут координаторы переписчиков, которые должны проверить не подтасованы ли результаты.

Перепись населения покажет не только количество избирателей, которые нужно вычеркнуть из украинских списков электората, но и степень поддержки населением власти "ДНР". Для людей это мероприятие, важное, так как организовано "народной властью", и участвуя или не участвуя в нем, население тем самым показывает своё отношение к главарям "республики" и внутренней политике государства. Исходя из этого, можно будет увидеть на сколько снизился рейтинг Пушилина и что можно ожидать в ближайшем будущем "ДНР" в целом.

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