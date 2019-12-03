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3 декабря • обновлено в 20:38
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В Украине могут перенести Рождество: ПЦУ озвучила вердикт

21.1т
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В Православной церкви Украины в целом поддержали заявление предстоятеля Митрополита Епифания о возможном переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но только при условии согласия на это общества.

Соответствующий пост появился на странице пресс-службы ПЦУ в Facebook. Украинцев призвали не спешить с такими решениями до полного объединения верующих.

"Говоря о Рождестве Христовом, напомним, что ни Евангелие, ни вообще Предание Церкви не подает нам "точного дня рождения" Спасителя, потому что главным в праздновании является не его дата, а содержание уважаемого нами события. То есть Церковь празднует не "день рождения" Господа нашего Иисуса Христа, а событие Его рождения", – отметили в ПЦУ.

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При этом отмечается, что перенос Рождества приведет к полному реформированию церковного года, что может иметь негативные последствия.

"История календарных реформ в Церкви знает и успешные, и драматические примеры, которые следует учитывать, обсуждая этот вопрос в контексте Украинской Церкви. Потому что в ряде церквей после введения реформы возникли разделения, которые порой не преодолены до сих пор. Помните, что первоочередная цель ПЦУ объединить всех православных нашей страны вокруг Киевского престола. Потому что это соответствует церковной традиции, каноническим правилам и прямо указано как норма полученного нами Томосу", – подчеркнули в ПЦУ.

"Поэтому, несомненно, дискуссии о календаре будут продолжаться и в Церкви, и в обществе. Но важно, чтобы они были доброжелательными и способствовали лучшему пониманию календарного вопросы, а не просто разжигали споры и вражду", – резюмировали в украинской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря. В сети разгорелись споры из-за предложения предстоятеля ПЦУ.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины перенос Рождества Рождество
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот и правильно по этому делу нужен риферендум!!с чего это мы православные должны праздновать с нечестью католической????
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1
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Артеллерист Моня, Впервые григорианский календарь, ориентированный по движению солнца, был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего устаревшего юлианского. А на взбесившейся бензоколонке истоки, скрепы, сакральность, растёт фашизм, ненависть, отупение биомасс и желание жить по менее точному и древнему календарю...
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1
0
К. Алла
К. Алла
Нехристи из ПЦУ даже не знают, что надо говорить не об "уважении" Рождества, а о почтении.
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0
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Это украину уже не спасёт.
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5
5
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Великий Кормчий, ты изнуряешь себя..
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2
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