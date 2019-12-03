В Украине могут перенести Рождество: ПЦУ озвучила вердикт

В Православной церкви Украины в целом поддержали заявление предстоятеля Митрополита Епифания о возможном переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но только при условии согласия на это общества.

Соответствующий пост появился на странице пресс-службы ПЦУ в Facebook. Украинцев призвали не спешить с такими решениями до полного объединения верующих.

"Говоря о Рождестве Христовом, напомним, что ни Евангелие, ни вообще Предание Церкви не подает нам "точного дня рождения" Спасителя, потому что главным в праздновании является не его дата, а содержание уважаемого нами события. То есть Церковь празднует не "день рождения" Господа нашего Иисуса Христа, а событие Его рождения", – отметили в ПЦУ.

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При этом отмечается, что перенос Рождества приведет к полному реформированию церковного года, что может иметь негативные последствия.

"История календарных реформ в Церкви знает и успешные, и драматические примеры, которые следует учитывать, обсуждая этот вопрос в контексте Украинской Церкви. Потому что в ряде церквей после введения реформы возникли разделения, которые порой не преодолены до сих пор. Помните, что первоочередная цель ПЦУ – объединить всех православных нашей страны вокруг Киевского престола. Потому что это соответствует церковной традиции, каноническим правилам и прямо указано как норма полученного нами Томосу", – подчеркнули в ПЦУ.

"Поэтому, несомненно, дискуссии о календаре будут продолжаться и в Церкви, и в обществе. Но важно, чтобы они были доброжелательными и способствовали лучшему пониманию календарного вопросы, а не просто разжигали споры и вражду", – резюмировали в украинской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря. В сети разгорелись споры из-за предложения предстоятеля ПЦУ.

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