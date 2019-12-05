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5 декабря • обновлено в 11:28
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Перенос Рождества в Украине: Епифаний заявил о главной угрозе

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Главная опасность переноса даты празднования Рождества в Украине состоит в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

Такое заявление сделал глава Православной церкви Украины Епифаний в своем интервью ВВС Украина. "Московский патриархат будет использовать этот повод для разделения и указывать своим верующим - "видите, они не православные, они празднуют согласно "католическому календарю" и так далее", – пояснил он.

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Перенос Рождества в Украине

Перенос Рождества в Украине

Иллюстрация

Как подчеркнул Епифаний, есть и другие нюансы. К примеру, проблемой является то, что не все люди, которые пишут и поддерживают реформу в Facebook, так же активно посещают храмы.

"Если мы скажем, что празднуем Рождество 25 декабря, многие ли из них придут в храм. В большинстве они частно будут праздновать 25 декабря, а храмы останутся пусты. 7 января придут в церковь другие прихожане, которые являются практикующими верующими ПЦУ. Будет определенный диссонанс", – сказал он.

В связи с этим глава ПЦУ пообещал, что в будущем будет проведена просветительская работа в этом направлении. "Нам надо провести объяснение, почему это не принципиально – 7 или 25", – сказал Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний намекнул украинцам, что Рождество можно перенести с 7 января на 25 декабря. Эксперты говорят, что разница в датах связана всего лишь с использованием разных календарей, и перенос Рождества на декабрь – вопрос времени.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Рождество
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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Комментарии
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Громозека Иван
Громозека Иван
Запроданец Епифашка хочет православных к униатам перетянуть
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2
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фил филька
фил филька
а кстати он прав. кучка диванных патриотов орет за перенос а сами и в церкви не бывали никогда. но орут зато исправно))
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Ш. Олег
Ш. Олег
А ведь Епифаний, по сути, не может быть не только митрополитом, но и вообще священником. Образование он получил в учебных заведениях УПЦ КП, в сан его возводил Филарет-Денисенко. Ни упомянутая церковь, ни её патриарх на тот момент НЕ БЫЛИ признаны мировым православием каноническими. А когда Варфоломей самолично канонизировал их, повторную процедуру рукоположения Епифания он не производил. Так что в глазах церкви Епифаний - обычный мирянин.
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