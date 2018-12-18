Перенос Рождества в Украине: Епифаний расставил точки

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря преждевременный, и Украина к этому не готова.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, призвав к осторожности при попытках внедрения радикальных реформ во избежание угрозы раскола.

"Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христового и есть календарный вопрос - мы можем в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, это может внести раскол и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь", - подчеркнул Епифаний.

При этом он не уточнил, поддерживает ли он перенос празднования Рождества в более отдаленном будущем.

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Епифаний скриншот видео

"Это нужно воплощать в жизнь постепенно", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архиепископ Евстратий Зоря заявил, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря в Украине не рассматривается единой поместной церковью.

По его словам, распространение подобной информации российскими СМИ является диверсией, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине.