Будет два Рождества: в ПЦУ дали неожиданное пояснение переноса праздника

Митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко заявил, что в стране можно ввести практику двойного празднования Рождества, чтобы у всех граждан была возможность отметить его в удобное время.

Своей позицией он поделился в интервью hromadske (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Касательно фразы владыки Епифания о переносе празднования, она была сказала еще в прошлом году и фактически вытянута из контекста. Потому что поместные православные церкви тоже празднуют Рождество Христово 25 декабря. Только в одном календаре это по григорианскому календарю, а другом – по юлианскому. И мы все равно не празднуем 7 января", – поделился он.

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По мнению митрополита, инициатива с переносом праздника может иметь место в добровольной практике проведения богослужений, поскольку для многих украинцев за границей или студентов, у которых каникулы, это будет единственным шансом отметить праздник.

"Я считаю, что может быть двойное празднование. Кто желает и кому необходимо, можно праздновать 25, другим можно 7", – добавил он. При этом Драбинко заверил, что на григорианский календарь ПЦУ переходить не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса группы "Рейтинг", большинство граждан Украины негативно относится к инициативе перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

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