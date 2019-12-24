Перенос Рождества на 25 декабря: украинцы внезапно изменили мнение

Большинство граждан Украины негативно относится к инициативе перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.
Такие данные результатов нового опроса от Социологической группы "Рейтинг", в котором приняли участие более двух тысяч жителей страны в возрасте от 18 лет. Его провели в форме личного формализованного интервью (face-to-face) в начале декабря 2019-го.
Так, согласно результатам, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса даты празднования Рождества, а 64% респондентов высказались против этого. Еще 7% признались, что им безразлично и 4% просто затруднились ответить.
Украинцы не хотят праздновать Рождество 25 декабря
При этом отмечается, что в целом в динамике возросло количество тех, кто поддерживает перенос даты празднования. В частности, в 2016 году таких было всего 15%, тогда как 69% высказывались против этой идеи.
Примечательно, что больше всего тех, кто желает праздновать Рождество именно 25 декабря – на Западе: 43% поддерживают и почти столько же нет. В других макрорегионах опрошенные больше против переноса: в Центре 23% – за и 66% – против, на юге – 15% и 74% соответственно, на Востоке – 14% и 74%.
Также подчеркивается, что гораздо больше поддерживают такую инициативу более обеспеченные украинцы и люди среднего и старшего возраста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря.
В сети вспыхнули споры из-за этого предложения.
Позже в Православной церкви Украины в целом поддержали инициативу предстоятеля, но указали на возможные негативные последствия.
Предстоятель Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий категорически отверг идею переноса даты празднования Рождества. Он сослался на то, что в РПЦ в Украине действует устав Иерусалимской церкви, которая живет по юлианскому календарю и отмечает Рождество 7 января.
С 2017 года день Рождества западной традиции – 25 декабря – является выходным в Украине.
Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко убежден, что перенос празднования Рождества Христова не будет иметь никаких негативных последствий для верующих и церкви как таковой.
Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин предложил "соломоново решение" в вопросе о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
Со своей стороны глава Православной церкви Украины Епифаний отметил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества в Украине заключается в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.
Вскоре Епифаний вновь заявил, что Православная церковь Украины намерена не только перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но и провести реформу церковного календаря.
Руководитель пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря выразил убеждение, что календарная реформа в Украине, которая предусматривает переход Православной церкви на григорианский календарь, может вызвать очень негативные последствия.
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