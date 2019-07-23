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Переименование УПЦ МП: суд вынес новое скандальное решение

1.8т Читать материал на украинском

Суд отклонил апелляцию Министерства культуры касательно отмены приостановки переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, которая должна была указать принадлежность к Русской православной церкви.

Об этом сообщается на сайте Синодального юридического отдела УПЦ (МП). Решение было вынесено Шестым апелляционным административным судом Киева в понедельник, 22 июля.

"Суд оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи о УПЦ, в том числе – вносить новые записи в Единый государственный реестр", – сказано в сообщении.

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УПЦ МП

УПЦ МП

Судебно-юридическая газета

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

  • В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

  • 20 апреля Конституционный суд Украины открыл производство в связи с жалобой нардепов от "Оппозиционного блока" о признании соответствующего закона неконституционным.

  • 22 апреля Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Тег
УПЦ МП
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Церковь насильно переименовать? Дырку вам от бублика, от мертвого осла уши и от жилетки рукава ☺
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сливай Украину!!! У Сопли это выходит!!!
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