Переименование УПЦ МП: суд вынес новое скандальное решение

Суд отклонил апелляцию Министерства культуры касательно отмены приостановки переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, которая должна была указать принадлежность к Русской православной церкви.
Об этом сообщается на сайте Синодального юридического отдела УПЦ (МП). Решение было вынесено Шестым апелляционным административным судом Киева в понедельник, 22 июля.
"Суд оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи о УПЦ, в том числе – вносить новые записи в Единый государственный реестр", – сказано в сообщении.
УПЦ МП
Судебно-юридическая газета
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.
В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.
20 апреля Конституционный суд Украины открыл производство в связи с жалобой нардепов от "Оппозиционного блока" о признании соответствующего закона неконституционным.
22 апреля Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.
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