Перегрызла глотки: "чупакабра" устроила кровавое месиво на Сумщине

В селе Сосновка Сумской области неизвестное животное напало на домохозяйство и перегрызло за ночь шеи 32 индоуткам и 14 гусятам. Местные жители обвинили чупакабру.

Об этом пишет КП в Украине, сообщая, что подобные случаи были зафиксированы на Львовщине и Волыне. Здесь зверь расправился с кроликами.

"Сегодня в моем хозяйстве траур. Пошел утром кормить индоуток и гусят. Захожу, а там – кровавое месиво", – рассказал житель села Сосновка Николай Буряк.

По словам мужчины, вокруг помещения, где содержатся птицы, зверь сделал подкопы аж в трех местах, настолько огромные, что туда мог пролезть целый медведь.

"Думаю, все знают такую поговорку: "Не съем, так понадкусываю...". Вот так и здесь. Ну съел бы одну-две, нет, нужно было горло поперегрызать и побросать. Правда, девять гусят все же утянул!" – добавил Буряк.

На историю Буряка отреагировали в сети местные жители.

"Не буду вас пугать, но не дадут мне соврать подруги: я это чудо видела в лесу, когда ходили за грибами. Оно похоже на кенгуру: высокое, передние лапы большие и толстые, задние короче и тоньше, голова, как у кенгуру. Оно быстро бежало и очень шумело. Мы так испугались, что бежали без оглядки аж до самого переезда", – рассказала одна из них.

"Это уже не первый раз у нас такое! И почерк тот же: поломанные клетки, перегрызенные глотки. Никак эту тварь не поймают! Тогда ее называли чупакабра, а кто она такая – непонятно", – добавила другая.

Скептики объясняют произошедшее тем, что на животных нападают собаки, лисы, куницы или еноты, которых донимала чесотка или другие кожные болезни. Это объясняет отсутствие меха. Их, скорее всего, выгнали из стаи более сильные особи.

На Сумщине заметили чупакабру КП в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты подытожили все, что известно о таинственном мутанте, который уже несколько лет терроризирует домохозяйства в Украине.

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